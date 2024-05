Casablanca : le Royal Mansour a ouvert ses portes

Le Royal Mansour Casablanca reprend le fil de sa prestigieuse histoire dans la médina de Casablanca : après, la silhouette moderniste de cet hôtel iconique, qui fut le premier cinq étoiles inauguré en 1953 dans cette ville, s’élève de nouveau au 27, avenue des Forces Armées Royales.Pour en arriver là, il a fallu mener un. Après laet la, les travaux ont mobilisé jusqu’à 1 000 ouvriers par jour et exigé 30 000 m2 de marbre…Ouvert le 15 avril dernier, lelivre désormais surune réinterprétation contemporaine de l’âge d’or du luxe et du glamour : les 149 chambres, suites et appartements privés ont des volumes souvent grandioses.Ainsi, les appartements disposent de 150 à 220 m2. La, avec ses 4 chambres sur 1 200 m2, sa salle de cinéma, son spa avec hammam, son jardin suspendu et son ascenseur privé, est un sommet du luxe.S’y ajoutent- dont un au 23e étage avec vue à 360 degrés sur la ville et l’océan Atlantique -, un incroyable, un centre de conférences et une salle de bal grandiose habillée de marbre et au plafond peint à la feuille d’or.L’uniforme des voituriers et des grooms donne le ton d’une. Le Royal Mansour Casablanca est un, ponctuée designées d’artistes du monde entier.Ladans les airs au 23e étage pour relier les deux tours se veut elle aussi un trait d’union entre le glorieux passé et la modernité.