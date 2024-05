LES FAMEUX RECEPTIFS LEADERS REPRENNENT LA ROUTE fin mai, pour un Roadshow de BRUXELLES à ROUEN, en passant par LILLE !

Le groupe Garranah a été fondé en 1979 et depuis lors, il a maintenu un niveau élevé de fonctionnement commercial avec un service et une attention exceptionnels à la clientèle.



GARRANAH est le nom de famille des fondateurs de l'entreprise, la garantie personnelle de l'engagement au service de votre entreprise et de vos clients.



Les actifs du Groupe Garranah se répartissent dans les secteurs suivants :



● Tarot Tours Garranah DMC

● Mirotel pour les hôtels flottants

● Hôtels et centres de villégiature Azur

● Hôtels et centres de villégiature Sun West

● KG pour l’investissement immobilier et touristique

● Tarot Tours Garranah Pour Le Transport