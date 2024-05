« Itinéraires inspirants, escales d’une richesse rare » : les dernières opportunités PONANT pour l’été 2024

Ce navire emblématique, Le Paul Gauguin , a d’abord la chance d’avoir des Polynésiens et Polynésiennes à bord. Ils viennent transmettre leur culture. Ils proposent des initiations, que ce soit sur les danses, le tatouage, la gastronomie. Son faible tirant d’eau permet d’aller dans les lagons, au plus proche des îles. Rien n’est plus beau que de voguer d’île en île par la mer. On a vraiment cette culture, cette connaissance de la Polynésie, jusqu’aux Marquises (14 nuits). Sur cette destination, forte de 38 départs, on observe deux mouvements : si la majorité des passagers réservent longtemps avant, pour avoir les meilleures conditions tarifaires notamment (ils bénéficient ainsi de PONANT bonus, jusqu’à 30% de remise sur le prix brochure), une autre partie des passagers se décident à la dernière minute.