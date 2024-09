Afrique : Solea renforce son service résa Effectif renforcé pour soutenir la résa Afrique

Solea double son effectif au service réservation afin de développer considérablement les ventes sur l’Afrique.



Rédigé par Céline Eymery le Mercredi 25 Septembre 2024





Par ailleurs, un nouvel outil est à disposition de nos équipes pour créer des devis interactifs (intégrant photos, vidéos et programmes personnalisés) que les agences pourront envoyer directement à leurs clients.



Les équipes de production ont également concocté des nouveaux circuits en petits groupes ou circuits privésqui sont à retrouver dans la L’équipe d’agents de réservation spécialistes de Solea est renforcée au département Afrique pour encore plus d’expertise et de réactivité au vu du grand nombre de demandes.Par ailleurs, un nouvel outil est à disposition de nos équipes pour créer des devis interactifs (intégrant photos, vidéos et programmes personnalisés) que les agences pourront envoyer directement à leurs clients.Les équipes de production ont également concocté des nouveaux circuits en petits groupes ou circuits privésqui sont à retrouver dans la brochure Equato by Solea 2023-2025 ainsi qu’une nouvelle sélection d’adresses pour des séjours.

Les nouveaux hôtels :

✓ Sénégal : Terrou Bi Dakar 5*

✓ Kenya : Southern Palm Beach Resort 4*, Msambweni Beach House 4*

✓ Zanzibar : Bawe Island Zanzibar 5* Luxe, The Neela Boutique Hôtel Stone Town 5*,

Royal Zanzibar Beach Resort 5*, SBH Kilindini Resort 5*, Sharazad Boutique Hôtel 4*,

Kendwa Rocks Hôtel 3*, Nur Beach Hôtel 3*, Fun Beach Hôtel 3*



Les nouveaux circuits :

✓ Merveilles du Kenya : circuit de 8 nuits en petit groupe, afin de découvrir Amboseli,Tsavo & Mombasa

✓ Circuits privés en Tanzanie : Tembo Safari en 3 nuits et Merveilles de Tanzanie en 5 nuits

✓ Découverte de l’Afrique Australe : circuit combiné Cape Town / Kruger / Chutes / Chobe en 9 nuits

✓ Secrets de Namibie : circuit classique avec la découverte plus approfondie de la destination en 10 nuits



