Air Europa augmentera son offre de sièges de 5% au cours des prochains mois

Air Europa prévoit de compléter l'incorporation de six nouveaux Boeing 787-9 Dreamliners en 2024 et disposera ainsi de plus de 20 Dreamliners à la fin du premier trimestre 2024. Ainsi qu’une trentaine de 737 pour le moyen-courrier.



Rédigé par Air Europa le Lundi 15 Janvier 2024

Rappel des routes que dessert AIR EUROPA en via Madrid au départ d’Orly Long-courriers :

● La Havane, Cancun, Saint Domingue, Punta Cana, San Pedro de Sula (Honduras),

● Panana, Bogotá, Medellín, Caracas, Guayaquil, Quito, Lima, Santa Cruz de la Sierra

(Bolivie).

● Asunción (Paraguay), Buenos Aires, Cordoba, Sao Paulo, Salvador de Bahía (Brésil), Miami et New York.



Moyen-courriers :

Madrid, Palma de Majorque et plusieurs villes en Espagne en passant par Madrid.



A propos d'Air Europa Dans les airs depuis 1986, Air Europa est une compagnie aérienne espagnole membre de l'alliance SkyTeam. La flotte de 50 avions est l'une des plus modernes et des plus éco-responsable de l'industrie, composée de Boeing 787 Dreamliner et de Boeing 737 qui garantissent une efficacité et un confort maximum à ses passagers.



Air Europa dessert plus de 55 destinations dans le monde entier et occupe une position stratégique grâce à la plateforme aéroportuaire de Madrid-Barajas, qui relie l'Europe et l'Amérique Latine, les Caraïbes et les USA avec MIA et NYC.



La compagnie se distingue par son engagement ferme en faveur de la durabilité et de la décarbonisation, ainsi que par son engagement en faveur de l'innovation grâce à l'incorporation des technologies les plus avancées pour la numérisation et l'optimisation de ses opération et procédures.



En outre, Air Europa offre un niveau d'excellence élevé à ses passagers avec sa classe économique moderne et son offre de services audio/vidéo variés, sa classe affaires équipée de siège lit et est régulièrement classée parmi les compagnies aériennes les plus ponctuelles d'Europe.



Les vols transatlantiques sont effectués en Boeing 787.800/900 avions récents et dotés de nombreuses connectiques à bord permettant le Wifi et de programmes audios/vidéos de dernière génération riches en contenu et en plusieurs langues.



Nous opérons au départ d’Orly et les connections pour les vols transatlantiques s’effectuent à Madrid avec connections optimales de 2/3 heures permettant un court transit.



Toute l’équipe d’AIR EUROPA vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2024 !!!



