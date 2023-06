Appli mobile TourMaG



Air Transat : et si on parlait de l’hiver !

Les projets d’été sont bouclés (ou presque !), et si on se projetait un peu plus loin dans l’hiver ? Air Transat se lance sur l’hiver au départ de la province. Direction Montréal et sa région pour des expériences authentiques, ou… les palmiers… On vous explique tout !

Rédigé par Air Transat le Lundi 5 Juin 2023

Air Transat, c’est maintenant des vols directs vers Montréal l’hiver au départ de 4 villes françaises ! Comme chaque hiver, Air Transat proposera au départ de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle un vol direct quotidien vers Montréal et jusqu’à deux vols directs hebdomadaires vers Québec.



Une grande nouveauté : l’annualisation des vols directs vers Montréal au départ de Lyon et Marseille ! Mais également la prolongation, jusqu’au 13 janvier des vols directs reliant Nantes à Montréal. Ces nouveaux vols en hiver permettront aux voyageurs plus de flexibilité pour leurs déplacements depuis l’ouest de la France ainsi que le Bassin Lyonnais et la région de Marseille.



« L’annualisation de certaines routes clés de notre programme aérien fait partie intégrante de nos objectifs, notamment grâce à l’agilité de notre flotte d’appareils Airbus A321LR. À cet effet, nous avons, à l’automne dernier, prolongé notre desserte au départ de Marseille jusqu’aux fêtes de fin d’année. Compte tenu du succès de cette initiative, nous sommes ravis d’annualiser l’hiver prochain les départs de Lyon et Marseille et de prolonger les départs de Nantes, souligne Cyril Cousin, directeur France et Benelux d'Air Transat. La demande au départ des provinces françaises s’accentue et, comme premier transporteur entre la France et le Québec, nous sommes ravis de proposer notre expérience en vol à des voyageurs de plus en plus nombreux ».



Programme de vols directs prévu pour le Canada de novembre 2023 à avril 2024 : Paris > Montréal : vol quotidien

Montréal > Paris : vol quotidien

Paris > Québec : les mercredis (du 13/12 au 10/01 et du 14/02 au 24/04) et samedis

Québec > Paris : les mardis (du 12/12 au 09/01 et du 13/02 au 30/04) et vendredis



Marseille > Montréal : les lundis, vendredis et dimanches (du 17/12 au 14/01)

Montréal > Marseille : les dimanches, jeudis et samedis (du 16/12 au 13/01)



Lyon > Montréal : les mercredis, samedis et dimanches (du 17/12 au 28/04)

Montréal > Lyon : les mardis, vendredis et samedis (du 16/12 au 27/04)



Nantes > Montréal : les lundi (du 06/11 au 08/01), mercredis (du 13/12 au 10/01) et samedis (du 04/11 au 13/01)

Montréal > Nantes : les mardis (du 12/12 au 10/01), vendredis (du 03/11 au 12/01) et dimanches (du 05/11 au 07/01)



Et toujours des départs de 18 villes françaises et de Bruxelles avec Train+Air



Le partenariat avec TGV InOui permet de combiner un voyage en TGV au départ de 18 villes françaises et de Bruxelles vers Paris-CDG avec un vol pour Montréal ou Québec.



Une seule réservation, un seul tarif, aucun souci.



► Pour plus d’informations, cliquez

Quelles activités proposer cet hiver à Montréal ? Petits et grands se réjouiront de pouvoir chausser le patin et glisser en plein cœur de Montréal. L’esplanade Tranquille se transforme de mi-novembre à mars en patinoire. Dès l’après-midi et jusqu’au soir, un DJ permet de glisser en musique et des instructeurs livrent leurs secrets pour exercer quelques figures ! Les patinoires émergent l’hiver également dans les parcs comme au mont Royal ou au parc La Fontaine. Mais la plus pittoresque sera celle du Vieux-Port avec sa vue incroyable sur les édifices du vieux Montréal et également sur la Grande Roue de Montréal.

Pour une vraie immersion il ne faudrait pas manquer l’occasion de voir un match de hockey sur glace de la ligue nationale de hockey (LNH) au centre Bell, un complexe sportif de 21 302 spectateurs. Une expérience mémorable à vivre entre octobre et avril.



Les très basses températures n’arrêtent pas les montréalais, au contraire ! De nombreux festivals sont programmés l’hiver et viennent réchauffer l’ambiance dans les rues de Montréal :



Le festival Luminothérapie et Les moments lumineux du cœur de l’île, sont installés de la place des Festivals au Quartier des Spectacles et jusqu’au centre-ville. Des œuvres colorées mais aussi des vidéos sont projetées sur les façades des bâtiments, ce qui donne à Montréal un ton féérique dès la tombée de la nuit.



Les parcs sont, eux aussi, illuminés et décorés à l’approche des fêtes de Noël. La dégustation de guimauves grillées, chocolat et vin chaud est propice à cette période. Un peu plus tard dans la saison, en début d’année, aura lieu sur le Vieux-Port, le festival Igloofest qui ravira les fans de musique électronique et de salopettes de ski. A ne pas manquer non plus, Montréal en Lumière, festival d’art et de gastronomie.



Des expériences uniques aux alentours de Montréal Mont-Tremblant propose une multitude d’expériences à vivre qui laisseront, sans nul doute, des souvenirs inoubliables comme pratiquer la pêche sur glace, en famille avec un guide et à la mode des Inuits. Pour une activité encore plus authentique, des balades en traîneau à chiens sont proposées dans les Laurentides pour quelques heures ou quelques jours… Autre possibilité, une excursion à motoneige en tant que passager ou même conducteur, offrira encore une autre dimension au séjour. Tous les équipements sont prêtés sur place afin de ne pas surcharger sa valise et rester bien au chaud ! Vous l’aurez compris, le Canada, c’est le pays du VRAI hiver.



Pour dormir ? Des chalets en bois nichés en pleine nature dans la forêt ou près d’un lac, rendront cette expérience vraiment unique.



► Pour plus d’informations c’est

A 1h30 de Montréal,propose une multitude d’expériences à vivre qui laisseront, sans nul doute, des souvenirs inoubliables comme pratiquer la, en famille avec un guide et à la mode des Inuits. Pour une activité encore plus authentique, des balades ensont proposées dans les Laurentides pour quelques heures ou quelques jours… Autre possibilité, une excursion àen tant que passager ou même conducteur, offrira encore une autre dimension au séjour. Tous les équipements sont prêtés sur place afin de ne pas surcharger sa valise et rester bien au chaud ! Vous l’aurez compris, le Canada, c’est le pays du VRAI hiver.Pour dormir ? Des chalets en bois nichés en pleine nature dans la forêt ou près d’un lac, rendront cette expérience vraiment unique.► Pour plus d’informations c’est ici

Air Transat, c’est le Canada, mais pas que ! Bonne nouvelle ! Grâce aux vols directs proposés par Air Transat l’hiver prochain au départ de Paris, Lyon, Marseille et Nantes, les États-Unis et les Caraïbes seront aussi accessibles, avec une correspondance à Montréal.



Au départ de Paris, les passagers d’Air Transat pourront rejoindre la Floride (Fort Lauderdale, Orlando ou Miami) ainsi que la République Dominicaine (Samana et Punta Cana), le Mexique (Cancun) ou encore Cuba (Santa Clara, La Havane, Varadero, Cayo Coco et Holguin).



Au départ de Lyon : la Floride (Fort Lauderdale, Orlando ou Miami), la République Dominicaine (Punta Cana) et Cuba (Cayo Coco).



Au départ de Marseille : Fort Lauderdale, Varadero et Cayo Coco.



Au départ de Nantes : Fort Lauderdale, Samana, Punta Cana et Cayo Coco.



N’hésitez pas à consulter vos GDS sur ces nouvelles routes possibles depuis la France !



Nous contacter Help desk agences

0 820 000 649 (0.12 € TTC/min) |



Service commercial

Nadège Bourrassé - Directrice des ventes

01 55 09 42 15 |



Anne Boun - Assistante commerciale

01 55 09 42 16 |



Steeve Melon – Technico commercial

01 55 09 42 22 |



Sandra Gotal - Attachée commerciale Nord RP Grand-Est

06.63.36.33.30 |



Yves Zammit – Attaché commercial Sud-Est

06 78 31 73 26 |



Christophe Delpech - Attaché commercial Sud-Ouest

06.42.92.04.58|



Amandine Prudor - Attachée commerciale Nord-Ouest

06.19.89.86.35 |



Service groupes

Laetitia Leleu, Assistante commerciale

01 55 09 42 11 | 0 820 000 649 (0.12 € TTC/min) | helpdeskts@airtransat.fr Nadège Bourrassé - Directrice des ventes01 55 09 42 15 | nadege.bourrasse@airtransat.fr Anne Boun - Assistante commerciale01 55 09 42 16 | anne.boun@airtransat.fr Steeve Melon – Technico commercial01 55 09 42 22 | steeve.melon@airtransat.fr Sandra Gotal - Attachée commerciale Nord RP Grand-Est06.63.36.33.30 | sandra.gotal@airtransat.fr Yves Zammit – Attaché commercial Sud-Est06 78 31 73 26 | yves.zammit@airtransat.fr Christophe Delpech - Attaché commercial Sud-Ouest06.42.92.04.58| christophe.delpech@airtransat.fr Amandine Prudor - Attachée commerciale Nord-Ouest06.19.89.86.35 | amandine.prudor@airtransat.fr Laetitia Leleu, Assistante commerciale01 55 09 42 11 | grp_airtransat@airtransat.fr

