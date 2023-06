AirPlus propose désormais Google Pay

Avec Google Pay, nous proposons à nos clients encore un nouveau mode de paiement mobile et contribuons au développement des transactions sans contact avec tous les smartphones et terminaux mobiles

La part des transactions mobiles monte en flèche car celles-ci sont particulièrement sûres, pratiques et hygiéniques. Nos clients sont nombreux à connaître et apprécier le paiement mobile au quotidien et souhaitaient pouvoir en disposer aussi pour les transactions professionnelles. Nous répondons donc à cette demande et sommes heureux de simplifier et moderniser l'expérience du voyage d'affaires

Les paiements Google Pay sont toujours cryptés, avant, pendant et après la transaction. Google Pay ne transmettant pas le numéro de la carte, les informations de paiement restent protégées, précise un communiqué de presse.» explique Michael Heilmann , Executive Director Marketing d'AirPlus International.. »