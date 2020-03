Albanie : le Congrès des Entrepreneurs du Voyage 2020 est reporté

Le Conseil d’administration des Entreprises du Voyage a décidé de reporter le Congrès des Entrepreneurs du Voyage, prévu à Tirana du 29 mai au 1er juin 2020.



" À cette période, les professionnels seront, nous l’espérons, essentiellement concentrés sur la reprise.



Les équipes des Entreprises du Voyage sont actuellement mobilisées pour répondre aux multiple interrogations des adhérents et par conséquent peu disponibles pour organiser cette manifestation.



Nous sommes désolés de ce report et vous indiquerons dès que possible les nouvelles dates du congrès " a indiqué les EDV dans un communiqué de presse.