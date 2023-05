Annulations de vols intempestives : quels recours pour les voyagistes ?

Une fois le tableau posé, l'avocat s'est attelé à énumérer les arguments les plus fréquemment opposés par les compagnies aériennes aux professionnels du tourisme, lorsque ces derniers vont chercher leur responsabilité.



« Le premier est de dire que le Règlement 261/2004 exonère les compagnies de responsabilité parce qu'elles ont annulé le vol à plus de 15 jours du départ et ne doivent pas verser d'indemnité forfaitaire automatique. Elles se contentent de rembourser l'agence ou le voyagiste et les laisse se débrouiller seuls avec leurs passagers laissés sur le tarmac », résume Me Removille.



Pour autant, le paiement de l'indemnité ne les dédouanent pas de leur responsabilité de fournir un autre vol ou de rapatrier le client ».



Un passage du Règlement 261/2004 évoque aussi le droit d'un organisateur de voyages ou d'un tiers, autre que le passager, de demander réparation au transporteur aérien.



« Le principe de base pour un voyagiste qui veut assigner en responsabilité une compagnie aérienne est celui de la faute contractuelle et de la responsabilité délictuelle. C'est un mécanisme issu d'une construction jurisprudentielle de la Cour de Cassation en France », précise Me Removille.



En effet, si le contrat de transport est établi entre la compagnie aérienne et le passager, le tour-opérateur est considéré comme mandataire, à la fois de la compagnie et du voyageur. Ainsi, tout passe par son intermédiaire, même sans relation contractuelle entre le TO et le transporteur (hors allotements, blocs-sièges, etc., qui sont des cas différents).



Alors, « dès lors qu'une compagnie aérienne annule unilatéralement un vol, même à plus de 15 jours du départ, elle commet une faute contractuelle à l'égard du passager. Car selon le Code Civil, un contrat ne peut pas être résilié unilatéralement », rappelle Me Removille.



Par ailleurs, selon la Cour de Cassation, « le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle le préjudice subi, qui est distinct de celui subi par le voyageur, et demander réparation auprès d'un tribunal ».