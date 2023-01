Asia change d'adresse ! (Photos)

Nous tournons un page à la fois sur le fond et la forme, le lieu de travail, la matière, les réceptifs... C'est l'Asia nouveau des vingt prochaines années !

Et alors que l'activité repart très fortement, après presque 3 ans de crise sanitaire, c'est un signal fort envoyé aux salariés. 13 rue Madeleine Michelis 92200 Neuilly sur Seine. L'enjeu était de recalibrer les bureaux aux nouveaux besoins du TO et surtout de proposer des espaces disponibles sur un seul niveau.Alliant l'esthétique au fonctionnel, l'intérieur contemporain est ponctué d'une touche asiatique au travers d'objets qui évoquent pour chacun des souvenirs et reflètent notre passion pour l'Asie et le Pacifique." conclut Guillaume Linton.Les coordonnées téléphoniques restent inchangées.