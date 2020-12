Asia met à l'honneur La Réunion, Dubaï et les Maldives

La Réunion en liberté : découverte itinérante de 10 jours / 9 nuits, avec voiture de location, hébergement en chambre d’hôtes de charme, cours de cuisine et atelier/dîner de rhum arrangé, à partir de 1420€ par personne (hors vols)



La Réunion Intimiste : circuit en petit groupe de 11 jours / 8 nuits. A partir de 2190€ par personne et réalisable en version 100% privée



Dubaï :

Séjour Sofitel Dubai Jumeirah Beach 5* - 5 jours et 8 nuits ) partir du 932€ par personne

Escapade au Manzil Downtown 4* - séjour 5 ours et 3 nuits A partir de 1101€ par personne



Maldives

Sun Siyam Olhuveli 4* sup : - séjours 8 jours et 5 nuits à partir de 1647€ par personne

Angsana Ihuru Resort and Spa 5* - séjour 8 jours et 5 nuits à partir de 2377€ par personne