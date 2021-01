Ateliers IFTM : demandez le programme de février 6 rendez-vous

L'IFTM a dévoilé le programme de ses Ateliers pour le mois de février 2020. 6 rendez-vous sont programmés dont 3 formations.

Rédigé par La Rédaction le Mercredi 27 Janvier 2021

Mardi 2 février - 11h - Formation

Production : comment se réinventer ?



• Comprendre, maîtriser et coordonner les différentes étapes de réalisation du montage d'un produit touristique.

• Analyse du marché : Quels sont les différents types de produits ?

• Recherche et conception de produits innovants : comment produire en apportant de la valeur ajoutée à votre client ?



Vendredi 5 février - 11h

Focus Région / Afrique : quelle reprise possible ?



Si l’Afrique est le continent le moins touché par la pandémie de la Covid-19, il souffre autant que les autres de la disparition des touristes. Quelles sont les destinations encore ouvertes ? Dans quelles conditions et avec quels protocoles sanitaires ? Comment les acteurs envisagent-ils la reprise ? A quoi ressemblera le tourisme en Afrique post-Covid ?

Mardi 9 février - 11h

Tourisme immersif et culture augmentée : des secteurs qui se réinventent



L’actualité Covid-19 impacte fortement les secteurs du tourisme et de la culture qui doivent se réinventer pour faire face à cette période durant laquelle nos libertés de déplacements sont limitées.

Comment alors voyager, explorer, se divertir et valoriser notre patrimoine culturel ?



Les technologies XR (réalité virtuelle, réalité mixte…) apportent une dimension immersive et interactive supplémentaire. Ces technologies se généralisent et deviennent de plus en plus accessibles à tous les publics.



Mardi 16 février - 11h

Hôtellerie, une réinvention nécessaire ?



Durement frappée par une crise sanitaire qui dure, l’hôtellerie cherche la voie pour sortir de cet épisode sans précédent.

Comment se projettent ses acteurs ? Avec quels scénarios de reprise ? Le rebond passe-t-il par une remise en question de certains fondamentaux ? Quel sera le paysage hôtelier post-Covid ?

Jeudi 18 février - 11h - Formation

Les réseaux sociaux aujourd'hui, lesquels utiliser ?



Durant cette formation donnée exceptionnellement un jeudi, nous décrypterons les différents réseaux sociaux, leurs cibles et objectifs ainsi que les tendances de l'année passée.



Mardi 23 février - 11h - Formation

Comment négocier avec ses prestataires ?



Une formation pour comprendre le concept de négociation, du côté de l’ACHETEUR dans l’industrie du tourisme et savoir mener un entretien de négociation.

Le « i-deal » : Quelles sont les différentes approches ? Quelle stratégie d’achat ?

Nous allons également voir les techniques de négociation et de persuasion pour un contrat « win/win ».



Pour s'inscrire : Cliquez ICI

