Azamara fait son retour au Canada en 2025

"Nous allons encore plus loin avec nos nouveaux séjours de 2 nuits, permettant à nos invités de disposer de beaucoup de temps pour voyager et plonger plus profondément dans chaque destination"

Azamara a publié 73 itinéraires pour 2025, dont deux tout nouveaux voyages au Canada.. Au programme des croisières six ports canadiens dont Cap-aux-Meules, Québec (premier port), l'Anse Aux Meadows, Terre-Neuve (premier port), et Harve Saint Pierre, Québec (port inaugural).Autre nouveauté de cette programmation : la compagnie proposera sur certaines escales en Europe des over night de deux nuits., a déclaré Carol Cabezas , président d'Azamara.Avec les nouveaux séjours de deux nuits, les clients pourront passer trois jours et deux nuits à Bordeaux, en France. Grâce à leur petite taille, les navires d'Azamara peuvent accoster au centre de la ville, ce qui permet aux passagers de visiter plus facilement les escales.Ils pourront également profiter d'un séjour plus long à Séville en Espagne.