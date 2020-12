BLB Tourisme (Normandie) Votre D.M.C. France, réceptif spécialiste de la Normandie

Spécialiste du voyage en groupe, BLB Tourisme met à votre service son savoir-faire en organisation, gestion et encadrement de séjours et circuits pour vos clientèles loisirs et affaires…

Besoin d’un professionnel à vos côtés ? Mettez le cap en Terre Normande, nous ferons le reste !



Dénomination :

BLB TOURISME



Date de création :

1995



Garantie :

APST



Immatriculation :

IM05613002



BLB Tourisme est une agence D.M.C. France, implantée dans l’ouest et qui a fait des groupes loisirs comme affaires , sa spécialité.

Amoureux du voyage, de la découverte et de la convivialité, nous proposons un large choix d'escapades, de séjours thématiques et culturels dans tout le Grand ouest et particulièrement en Normandie…



Contactez nos services et offrez à vos clients l’assurance d’un voyage ou d’un événement 100% réussi :

✔ Département « conception à la carte » : pour vos offres groupes, MICE, mini-groupes, et tribus (BLB Tourisme développe aussi à la demande des offres spécifiques dédiées aux clientèles individuelles).

✔ Service guides-accompagnateurs, guides conférenciers, et guides interprètes : une véritable valeur ajoutée

✔ « West Avel » : notre dernier-né, pour des aventures « cousues main » à bord de voiliers traditionnels

✔ Coffret cadeau « Îles Précieuses » coffret-cadeau : une offre exclusive de séjours sur les îles de notre littoral









Pour vos groupes constitués ou programmations GIR, gagnez du temps en nous confiant la réalisation de vos voyages en Normandie : BLB Tourisme sera votre unique interlocuteur.



Conseil, disponibilité & réactivité : une équipe dynamique, passionnée et expérimentée à votre écoute pour co-construire votre projet voyage.



Créativité, expertise & sur mesure : la connaissance pointue du territoire : Des programmes originaux et équilibrés mêlant harmonieusement sites « incontournables » et lieux d’exception, avec rencontres inattendues et expériences inédites. Des offres personnalisées qui valorisent les projets voyage de votre clientèle.



Qualité : grande capacité d’adaptation : nos créatrices de voyages sont constamment en recherche de « ces détails qui font la différence et la réussite du séjour » : prestataires rigoureusement sélectionnés, guides professionnels « maison », connaissance et respect de la réglementation, carnet de voyage complet, contact d’urgence 24h/24h, 7j/7 pendant le déroulement...



L’engagement BLB Tourisme : partager des valeurs essentielles : voyager éco-responsable, privilégier les échanges et l’humain pour des expériences uniques, soutenir le patrimoine local…



Un professionnel impliqué :

membre du bureau EDV Centre Ouest, membre CEDIV depuis sa création et Conseil National du Voyage en France.



En famille

Groupes

Incentive

PMR

Accueil

Adaptabilité

Circuit

City-break

Conférences

Congrès

Eco-responsable

Luxe

Meeting

Mice

Nature

Sur-mesure

Visite guidée

Archéologie

Architecture

Culture

Culture et patrimoine

Découverte

Gastronomie

Navigation

Randonnée

Spirituel





« Deauville – Le charme de la Normandie balnéaire » : Week end Découverte Tribu / groupe - idéal clients CSE :

2 Jours/ 1nuit,

Avec son architecture traditionnelle, son casino et ses élégantes boutiques, Deauville est la capitale internationale du bon goût… Vos clients tomberont à coup sûr sous le charme de cette station balnéaire à la fois mondaine et familiale…. Un programme tout inclus pour une découverte des plus beaux sites de la côte Fleurie avec la situation privilégiée d’un hôtel au centre de Deauville.

A partir de 182€/pers base 35 pers – hôtel 3***, pension complète avec boisson, guide sur site - hors transport



Bol d’air en Cotentin : Séjour Découverte Tribu / groupe : 5 jours / 4 nuits

Pourquoi pas un séjour au bout du monde… ? Des paysages naturels préservés, des collines verdoyantes ponctuées de ravissants villages, un littoral abrupt entrecoupé d’agréables petites criques ou de ports pittoresques… Ce périple, accompagné par guide professionnel de notre équipe, ravira autant les amateurs de jardins que les férus d’histoire…

A partir de 500€/pers base 35 pers : hôtel 3***, pension complète avec boisson du diner au petit déjeuner, guide inclus – hors transport



Séminaire iodé en baie du Mont St Michel :

Besoin de revenir à l’essentiel tout en renouant avec la nature et les éléments ? Appréciez ce séminaire « grand air » en hôtel thalasso...

S’il est un endroit magique sur terre c’est bien la baie du Mont Saint Michel. Depuis toujours les hommes apprécient ce lieu entre terre et ciel où ils ont construit l’un des plus célèbres monastères au monde. Ici, on observe les plus fortes marées d’Europe. Les participants se confronteront aux éléments et découvriront leur propre nature lors d’une randonnée accompagnée dans les grèves, royaume du silence et des sables mouvants : une expérience étonnante... Et pour marquer les esprits, choisissez l'une de nos options "exclusives" : visite du Mont Saint Michel en nocturne, montée à la flèche de l'archange ou enquête policière...

Tarif sur demande - selon durée – hôtel 4**** thalasso bord de mer avec activité et demi-journées de travail



Horaires : 9h00-13h00 / 14h00-18h00

Jours d'ouverture : Du lundi au vendredi

Langues parlées : Français - Anglais



Vos contacts :

Bénédicte LEBRUN

D.G.

blb.tourisme@wanadoo.fr



Gaëlle, Soizic, Aurélie et Nathalie

Forfaitistes groupes

groupe1@blb-tourisme.com

Tel : +33 (0)2 97 56 60 86



Karine

Responsable service guide-accompagnateur

karine@blb-tourisme.com

info@trouver-un-guide.com

Tel : +33 (0)2 97 56 60 86



Chloe

Chargée de développement West Avel

contact@west-avel.fr

Agent de réservation Iles Précieuses

info@blb-tourisme.com

Tel : +33 (0)2 97 56 23 50



Sites web :

www.blb-tourisme.bzh

www.une-ile.com

west-avel.fr



