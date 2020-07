Béthune-Bruay : une campagne digitale de relance du tourisme

L’Office de tourisme de Béthune-Bruay et le Comité Régional du Tourisme et des Congrès des Hauts de France viennent de réaliser une vidéo de promotion du territoire, dans le cadre d'une campagne digitale de relance du tourisme initiée sous le hashtag #ExploreHautsdeFrance.



La vidéo cible les familles avec enfants entre 5 et 12 ans, habitants de la région et dans un rayon de 2h- 2h30, pour une excursion, un court-séjour ou week-end.



" La promesse de l’expérience client est "Partager Haut et Fort" des émotions en famille, "vous venez vivre ces moments forts avec nous ?" ", précise l'OT dans un communiqué.



La vidéo est diffusée sur Béthune Bruay Youtube, sur les réseaux sociaux et sur le site Internet de l’office de tourisme, et est destinée à donner envie de (re)découvrir la région de Béthune-Bruay et plus largement les Hauts-de-France.



Elle est également diffusée sur les réseaux sociaux Esprit Haut-de-France, et cet été sur Wéo dans l’émission « Vacances Hauts-de-France ».