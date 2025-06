Blue Sky : JetBlue et United unissent leurs programmes de fidélité

C’est une vraie victoire pour nos clients et nos équipages, et cela soutient notre stratégie JetForward

Le lancement de Blue Sky permet une interconnexion des. Les membres MileagePlus peuvent désormais cumuler et dépenser leurs miles sur la majorité des vols JetBlue, y compris sur les 90 vols quotidiens proposés par JetBlue cet été entre le Nord-Est des États-Unis et les Caraïbes, desservant Aruba, la Barbade et la Jamaïque. De leur côté, les membres TrueBlue auront accès au réseau mondial de United, le plus vaste sur les axes transatlantiques et transpacifiques, incluant des destinations telles que Le Cap et Tahiti.. Toutefois, les clients pourront retrouver les vols de l’autre compagnie sur leurs sites et applications respectifs, facilitant la réservation grâce à un accord d’interligne., affirme : «». Scott Kirby , ajoute : «».Parmi les bénéfices réciproques promis : embarquement prioritaire, accès aux sièges préférentiels ou avec plus d’espace, première valise enregistrée gratuite, ainsi que la possibilité de modifier son vol ou de voyager en stand-by le jour-même.permet également la mutualisation des points au sein d’un compte partagé, tandis que MileagePlus se distingue par l’utilisation étendue de ses miles, même pour des. Selon les données partagées, près de 40 000 sièges United par jour sont attribués à des clients MileagePlus utilisant leurs miles, soit l’équivalent de 128 Boeing 777 remplis.