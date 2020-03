Brittany Ferries confirme de nouvelles interruptions de ses rotations

Brittany Ferries suspend certaines de ses rotations en raison de l'évolution de la crise liée au coronavirus.

Rédigé par La Rédaction le Lundi 16 Mars 2020

En réponse à la crise actuelle liée au coronavirus, Brittany Ferries suspend certaines de ses rotations.



Cette mesure fait suite aux nouvelles décisions gouvernementales prises en France, en Espagne et en Irlande.



Modifications et suspensions des traversées :



France-Royaume-Uni :

- Liaison Cherbourg-Poole - Navire Barfleur (jusqu'au 23 mars à minima). Le dernier départ est prévu de Cherbourg ce lundi 16 mars, à 21h45 à destination de Poole

- Liaison St Malo-Portsmouth - Navire Bretagne (jusqu'au 24 mars à minima). Le dernier départ est prévu de Saint-Malo ce mardi 17 mars à 20h30 à destination de Portsmouth

- Liaison Roscoff-Plymouth - Navire Armorique (jusqu'au 26 mars à minima). Le dernier départ est prévu de Roscoff ce mercredi 18 mars à 15h00 à destination de Plymouth



À cette heure, la liaison Caen-Portsmouth opérée par les navires Normandie et Mont Saint-Michel est maintenue pour les passagers et le transport de fret.

Royaume-Uni-Espagne, applicables à minima jusqu'à début avril :

Pour le moment, les navires desservant les lignes reliant le Royaume-Uni à l'Espagne continueront à opérer, offrant ainsi un service d'assistance pour les citoyens britanniques et espagnols contraints de rejoindre leur foyer. Les traversées pour le transport de fret continueront selon les horaires habituels.



France-Irlande-Espagne, applicables à minima jusqu'à début avril :

Arrêt de la rotation hebdomadaire Roscoff-Rosslare opérée par le navire Kerry. Le navire continuera à effectuer deux rotations par semaine, pour le fret, entre Rosslare et Bilbao.



Brittany Ferries demande à tous les clients qui n'ont pas réservé de voyage dans les deux prochaines semaines de retarder leur prise de contact avec les centres d'appels.



En raison du volume de sollicitation le délai de réponse via emails et réseaux sociaux sera plus long qu'habituellement.

