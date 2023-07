COCKPIT CMS Vacances, des fonctionnalités toujours plus performantes Restez le pilote dans la gestion de vos dossiers !

Envoyer à un ami Partager cet article

COCKPIT CMSV, votre plateforme de réservation B2B vous offre encore de nouvelles fonctionnalités … vous allez être conquis !

Rédigé par Sarah KALFON le Lundi 3 Juillet 2023





Au sein du groupe AERTiCKET, les développements de la plateforme de réservations COCKPIT est au cœur de la démarche de service. La volonté première reste toujours d’apporter une offre tarifaire riche et compétitive, mais aussi une palette de fonctionnalités permettant aux utilisateurs de garder le lien avec la gestion de leurs dossiers Clients.



► En savoir plus

CMS Vacances souhaite toujours apporter le meilleur contenu et les meilleurs avantages pour nos agences partenaires.Au sein du groupe AERTiCKET, les développements de la plateforme de réservations COCKPIT est au cœur de la démarche de service. La volonté première reste toujours d’apporter une offre tarifaire riche et compétitive, mais aussi une palette de fonctionnalités permettant aux utilisateurs de garder le lien avec la gestion de leurs dossiers Clients.

Visualisez vos Schedule changes dans votre COCKPIT CMSV !



Depuis le 23 juin 2023 en France, la plateforme COCKPIT vous permet d’avoir le visuel sur vos PNR concernés par un changement horaire compagnie aérienne. Vous êtes toujours notifié par e-mail du Schedule Change… La nouveauté ? Vous pouvez visualiser le dossier concerné dans votre onglet « Mes réservations » ! Les détails du booking sont actualisés :



● Les segments de vol UN sont surlignés en rouge

● Les segments de vol TK sont surlignés en vert



Ainsi, vous pouvez gérer cette première étape avec votre client, l’aviser de la nouvelle suggestion de vol et Confirmer la nouvelle proposition !

Une fois confirmé, votre équipe CMSV s’occupe de tout, la réémission des nouveaux titres de transport et l’envoi du nouveau billet électronique !



Grâce à cette fonctionnalité « user friendly », vous garder la main sur le service d’après-vente auprès de vos clients et vous gagnez un temps précieux en évitant appels et mails auprès des différents services concernés !



A date, le COCKPIT CMSV a la capacité de vous proposer cette gestion des Schedule changes pour l’ensemble des PNR issus des GDS Amadeus, Sabre et Galileo.



Très bientôt, la fonctionnalité sera proposée sur les réservations en NDC pour les principales compagnies aériennes !



► Inscrivez-vous

C’est arrivé !Depuis le 23 juin 2023 en France, la plateforme COCKPIT vous permet d’avoir le visuel sur vos PNR concernés par un changement horaire compagnie aérienne. Vous êtes toujours notifié par e-mail du Schedule Change… La nouveauté ? Vous pouvez visualiser le dossier concerné dans votre onglet « Mes réservations » ! Les détails du booking sont actualisés :● Les segments de vol UN sont surlignés en rouge● Les segments de vol TK sont surlignés en vertAinsi, vous pouvez gérer cette première étape avec votre client, l’aviser de la nouvelle suggestion de vol etla nouvelle proposition !Une fois confirmé, votre équipe CMSV s’occupe de tout, la réémission des nouveaux titres de transport et l’envoi du nouveau billet électronique !Grâce à cette fonctionnalité « user friendly », vous garder la main sur le service d’après-vente auprès de vos clients et vous gagnez un temps précieux en évitant appels et mails auprès des différents services concernés !A date, le COCKPIT CMSV a la capacité de vous proposer cette gestion des Schedule changes pour l’ensemble des PNR issus des GDS Amadeus, Sabre et Galileo.Très bientôt, la fonctionnalité sera proposée sur les réservations en NDC pour les principales compagnies aériennes !

Gérez vos remboursements depuis votre COCKPIT CMSV ? Très prochainement … encore une fonctionnalité d’après-vente rien que pour vous !

Tout comme la modification, vous allez bientôt pouvoir valider vos demandes de remboursements de façon automatique via votre plateforme COCKPIT CMSV.



Depuis l’onglet « Mes réservations », vous aurez prochainement la possibilité de gérer vos demandes de remboursement ; le bouton REMBOURSER vous permettra de visualiser les différentes options dans l’aperçu, avec les informations suivantes :

Par passager :



● Le montant de la pénalité compagnie aérienne

● Le montant des taxes non remboursables

● Le total des montants retenus avant remboursement



Vous n’aurez plus qu’à cliquer sur « ANNULER et REMBOURSER » ! Le traitement de votre remboursement est géré en automatique et vous recevrez une nouvelle facture mise à jour.



N’oubliez pas la modification depuis votre COCKPIT CMSV !



Toujours depuis « Mes réservations », vous pouvez :



● Vérifier la disponibilité des vols et les tarifs en cas de changements de date et/ou origine, et/ou de destination

● Ajouter vos frais de services dû à la gestion d’après-vente

● Echanger vos billets



Rien de plus facile à utiliser, la fonction est disponible dès lors que les conditions du billet le permette.

Sélectionner le(s) segment(s) concerné(s) et modifier selon les filtres proposés (date/heure/destination…). S’affiche alors l’ensemble des détails liés à la demande de modification :



● La pénalité compagnie aérienne

● Vos frais de gestion d’après-vente,

● Le montant du nouvel itinéraire, le cas échéant



En un clic, vous pouvez vérifier le coût de la modification demandée par votre client (les frais ainsi que la différence tarifaire restant à charge).



En cliquant sur « CONFIRMER et REEMETTRE », le PNR est réémis de façon automatique ! Et votre nouvelle facture envoyée dans la foulée !



Le COCKPIT CMSV ne cesse de vous apporter toujours plus de services, de fonctionnalités pour rester au plus près de vos attentes et que vous restiez au plus près de vos clients !



► Rejoignez-nous !

Et oui, le COCKPIT CMSV permet déjà à ses utilisateurs de gérer une demande de modification de la part d’un client, directement depuis la plateforme !Toujours depuis « Mes réservations », vous pouvez :● Vérifier la disponibilité des vols et les tarifs en cas de changements de date et/ou origine, et/ou de destination● Ajouter vos frais de services dû à la gestion d’après-vente● Echanger vos billetsRien de plus facile à utiliser, la fonction est disponible dès lors que les conditions du billet le permette.Sélectionner le(s) segment(s) concerné(s) et modifier selon les filtres proposés (date/heure/destination…). S’affiche alors l’ensemble des détails liés à la demande de modification :● La pénalité compagnie aérienne● Vos frais de gestion d’après-vente,● Le montant du nouvel itinéraire, le cas échéantEn un clic, vous pouvez vérifier le coût de la modification demandée par votre client (les frais ainsi que la différence tarifaire restant à charge).En cliquant sur « CONFIRMER et REEMETTRE », le PNR est réémis de façon automatique ! Et votre nouvelle facture envoyée dans la foulée !Le COCKPIT CMSV ne cesse de vous apporter toujours plus de services, de fonctionnalités pour rester au plus près de vos attentes et que vous restiez au plus près de vos clients !

CMS VACANCES www.cmsvacances.fr

relationsclients@cmsvacances.fr

+33 (0)5 56 55 48 62/48 57



+33 (0)5 56 55 48 62/48 57

Lu 82 fois Notez

Dans la même rubrique : < > Organiser un évènement pour 130 professionnels du tourisme, l’expertise événementielle de Travel-Insight SpeedMedia : on vous en dit plus sur le Web