Climats du Monde supprime tous les frais sur les bons à-valoir pour faciliter les reports Le TO compte sur la solidarité de ses partenaires

Climats du Monde en appelle à la solidarité. Le tour-opérateur vient d'écrire à l'ensemble de ses agences partenaires pour les informer que tous les frais de report ou à-valoir sont annulés. Le voyagiste compte évidemment sur la fidélité des agences. Christine Crispin, PDG, rappelle que les agences ont pu de leur côté compter sur Climats du Monde pour rapatrier au mieux tous leurs clients. Voici le communiqué.

Rédigé par La Rédaction le Mercredi 1 Avril 2020

"Climats du Monde se consacre depuis près de 30 ans à vous servir et à produire ses voyages en BTOB exclusivement.



C’est grâce à Vous, Partenaires, que nous sommes devenus le TO Numéro 1 vers la Thaïlande et le Vietnam, grâce à nos actions commerciales communes.



Nous devons donc, plus que jamais, aujourd’hui, nous faire mutuellement confiance afin de nous reconstruire tous ensemble.

Certains responsables de réseaux nous appuient et nous aident dans ce sens en préconisant à leurs agences adhérentes de reporter sur le TO qui a généré la vente initiale.



En conséquence, dans ce climat de solidarité et de confiance, nous annulons tous les frais de report ou a-valoirs que nous avions générés et vous transmettons ce jour les avoirs.



Nous sommes prêts à recevoir toutes vos demandes de REPORT, idéalement sur la même destination.

REPORT COVID19 et la référence du dossier INITIAL.



Nous comptons sur votre fidélité pour les reports comme vous avez pu compter sur nous lorsque nous avons rapatrié au mieux possible, d’Asie 1660 clients en 15 jours et réémis à nos frais plus de 278 billets retours que les compagnies aériennes n'ont pas assurés.



Climats du Monde reste à votre disposition pendant cette crise sanitaire mondiale et assure une présence téléphonique du Lundi au Samedi de 9h à 16h.



Bien à vous !



Christine Crispin, PDG fondatrice de Climats du Monde" Soit par téléphone*, soit par mail à suiviresa@climat-du-monde.fr soit directement en ligne sur votre espace B2B, en indiquant expressémentet la référence du dossier INITIAL.Nous comptons sur votre fidélité pour les reports comme vous avez pu compter sur nous lorsque nous avons rapatrié au mieux possible, d’AsieBien à vous !Christine Crispin, PDG fondatrice de Climats du Monde"

