Comment Quimbaya Latin America construit vos plus beaux voyages

● L’Offre Hôtelière



En plus du choix de la DESTINATION et de la raison de chaque VOYAGE en individuel ou en groupe, nous vous offrons toujours 2 options au niveau de l’hôtellerie.



Chaque offre est ainsi présentée en version 3* et version 4* étoiles.



Tous nos itinéraires sont adaptables en fonction des besoins de votre client et de son budget !



● L’Accompagnement



Tous nos circuits pour groupes sont accompagnés par nos guides expérimentés, attentionnés et heureux de partager leurs connaissances de leur pays avec les visiteurs.



● Technologie de pointe



Nous savons que votre temps est précieux mais nous savons aussi, que certains clients sont impatients de partir et ils veulent recevoir une proposition immédiate.



Pour vos individuels et petits groupes jusqu’à 10 passagers maximum, nous avons aussi une solution technologique de pointe qui vous permettra de construire cette proposition immédiate et à la carte en suivant les désidératas de vos clients.



Vous pourrez créer vous-même, l’itinéraire que votre client souhaite.



Grâce à notre plate-forme GLOBE qui vous sera proposée bientôt, vous aurez l’Amérique Latine et plein d’autres pays et régions du monde à votre porte.