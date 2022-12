Convention Cediv : quels outils et procédures pour les adhérents ?

Les déboires financiers de l’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme, à la suite de défaillances lourdes, ont failli lui coûter la vie. Aujourd’hui, sous la conduite de Mumtaz Teker à la présidence, de Laurent Abitbol à la vice-présidence et d’une équipe renforcée, la remise en ordre est bien engagée.



Le rôle de l’APST s’avère de plus en plus vital au moment où les banques se désengagent de la Garantie financière et les grandes compagnies d’assurance de la RCP.



L’APST assume les deux dispositifs et voit arriver de plus en plus de nouveaux acteurs, d’anciens salariés qui connaissent le monde du tourisme et se mettent à leur compte, de jeunes entrepreneurs qui inventent des nouveaux concepts autour du bien-être et de la remise en forme.



Pour tous ceux-là, l’APST a mis en place un dispositif de tutorat, en association avec l’Association des vétérans du tourisme. Pour ses 3 500 adhérents, Tatiana Benkaroun prévient une hausse du degré d’exigence de l’organisme de solidarité. Histoire de ne pas être confronté à de mauvaise surprise.