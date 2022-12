Convention Cediv : « Bonnes pratiques et adaptation aux changements »

Pour Marc Rochet, directeur général d’Air Caraïbes et de French Bee, avant de penser à s’adapter au changement, il y avait une autre urgence : « celle de juste sauver notre peau », avoue-t-il crûment.



« Nous ne savions même pas sur quoi communiquer puisque tout était paralysé pour le secteur aérien. La réaction, en interne, a été de s’appuyer sur les valeurs de l’entreprise qui justifient qu’elle fonctionne au quotidien » .



Ces valeurs, Marc Rochet les décline en trois mots : l’engagement de chacun qui a choisi l’aviation par vocation et par passion et donc ne doit pas lâcher le boulot ; la solidarité qui fait que seule une équipe, une entreprise, peut gagner la bataille et donc on garde tout le monde ; le professionnalisme, dont se réclame les pilotes comme le personnel naviguant et le personnel au sol, chacun dans sa spécialité, qu’il faut démontrer quand on en a le plus besoin.



« Montrez moi ce dont vous êtes capables ! », les a-t-il mis au défi.



Ces valeurs ont été mises à l’épreuve quand la compagnie a été sollicitée par les autorités publiques à deux reprises : aller chercher des masques et des tenues de sécurité en Chine, en pleine pandémie, face à des contraintes qu’aucune autre compagnie n’avait accepté ; assurer des évacuations sanitaires depuis les départements d’outre-mer quand bien même les avions et les équipages n’y étaient pas préparés.