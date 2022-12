Adriana Minchella : adhérents et partenaires « vivants et bien vivants ! »

Voilà, c’est dit ! Il fallait que ça sorte ! Vous avez tous deviné le ton que nous voulons donner à cette convention. Nous l’avons voulue différente en nous fixant un objectif certes ambitieux, celui d’en faire un véritable évènement en cette fin d’année 2022.



Pourquoi me direz-vous ? Tout simplement que nous considérons que le but de se réunir n’est pas celui de ressasser des informations connues et sues de tous, grâce au travail quotidien de la presse professionnelle et grand public mais bien de créer une dynamique de groupe propice aux échanges constructifs, innovants et collaboratifs.



Oui, ensemble, tous ensemble saisissons-nous de ce challenge et faisons de ces trois journées un moment fort de notre profession.



Pour ma part - et j‘espère que vous partagerez ma conviction -, j’ajouterai la Passion…. Cette passion qui nous anime tous depuis toujours et que je retrouve intacte dans mes échanges avec vous tous, mes interlocuteurs.



« Tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts », a-t-on l’habitude de dire et c’est vrai.



Aujourd’hui nous sommes toujours vivants, plus forts et toujours passionnés. Passionnés, enthousiastes, déterminés, compétents voilà ce que nous sommes et ce sont des qualités que nous cultivons au Cediv.