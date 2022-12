Convention Cediv : se projeter dans le futur est une affaire complexe...

Pascale Fontanel-Personne, ancienne député défenseuse du secteur au Parlement

Chrystel Hamel, Premium Travel

Anne-Sophie Lecarpentier, Périer Voyages

Jean-Louis Baroux, APG

Jean Da Luz, TourMag

Cinq personnalités ont été invitées à partager leur ressenti et leurs visions d’un monde qui va forcément changer par certains aspects, notamment en prenant en compte les résultats des deux études menées par le Cediv auprès de ses adhérents et de voyageurs potentiels.En préambule aux échanges chaque intervenant a qualifié d’un mot, d’une phrase la période vécue entre mars 2020 et décembre 2021 :pour l’ex-député qui a constaté la volonté de réaction des acteurs du tourisme face à une situation sidérantepour Chrystel Hamel qui reconnait qu’elle a du d’abord se reconstruire personnellement pour pouvoir ensuite coacher son équipe, assène Anne-Sophie Lecarpentier qui n’avait qu’un but sauver son entreprise et garder toutes ses équipes à pied d’œuvredu choc et reconnaissance vis-à-vis des pouvoirs publics, qualifie Jean-Louis Baroux qui avoue que sans l’État peu d’entreprises auraient survécu., recherche de nouveaux modèles économiques, admet le patron de TourMag qui a dû réviser son approche de l’information et de sa mise à disposition.