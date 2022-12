Convention Cediv : comment gérer la problématique du changement ?

Stanislas Lucien, co-fondateur avec Celia Tichadelle de l’agence Travel-Insight, se souvient des préceptes appris sur les bancs de l’Escaet, quand Marie Allantaz, co-animatrice du Convenc’Tour, était son professeur. « C’est l’impossible qui me motive. Me dire que je n’en suis pas capable, c’est provoquer une réaction face au défi ». Une attitude qui lui a été utile quand tous les budgets de son agence marketing se coupent au premier jour du confinement.



« Ce sont les émotions qui doivent conduire notre vie, pas le cash, et quand la déferlante s’est abattue sur l’équipe, il n’y avait qu’une seule réaction possible : transformer le stress collectif d’une jeune équipe en utilisant notre énergie positive. Nous nous sommes rendus le plus indispensables possible auprès de nos clients en galère, sans même imaginer être payés ». Aujourd’hui, l’agence emploie 18 collaborateurs et a récupéré tous ses budgets et bien au-delà.