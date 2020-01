Coronavirus : "Il faut dire stop à la psychose !" lance C. Crispin de Climats du Monde

TourMaG.com - Chez Climats du Monde y a-t-il des conséquences sur les prises de commande et sur les voyages déjà réservés ?



Christine Chrispin : Nous n'avons quasi pas enregistré d'annulations sur nos départs vers l'Asie. En février et mars 2020 les avions sont plein pour la Thaïlande. A l'heure où je vous parle je viens de raccrocher avec Air France..



En revanche les prises de commandes ont marqué le pas sur la Thaïlande et le Vietnam. Nous sommes à -20% depuis le 20 janvier 2020. Il y a de l'attentisme pourtant cela ne correspond pas du tout à la réalité sanitaire sur le terrain.



Dans le même temps d'autres destinations affichent des croissances à 2 voire 3 chiffres : Bali est en hausse de +15%, le Japon +100%, le Sri Lanka +10%, les Maldives +60% et sur la Malaisie nous sommes à +500%.



TourMaG.com - Etes-vous inquiètes pour l'exercice 2019 - 2020 ?



Christine Chrispin : Non. Nous gardons le cap. Notre entreprise a déjà connu le tsunami, la grippe aviaire, le SRAS... Notre agilité a permis de passer ces crises.



Et la bonne nouvelle c'est que nous avons réalisé au 15 janvier 2020, 75% de notre chiffre d'affaires par rapport à 2019.



Nous n'avons jamais été autant en avance et ceci malgré les grèves et les tensions sociales qui influent sur le dynamisme des ventes et le moral des ménages.