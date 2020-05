Coronavirus : Présence Assistance veut exclure les exclusions

Les clients de Présence Assistance ont maintenant à leur disposition et à celle de leurs clients (groupes et individuels) des garanties permettant d'annuler son voyage pour cause de pandémies et ou épidémies ou tout autre virus, si la destination venait à refermer ses frontières, si la destination imposait de nouvelles restrictions de circulation (type mise en quarantaine) ou en en cas de refus d’embarquement par la Compagnie Aérienne ou maritime.



Au niveau de l'Assistance-Rapatriement, participation aux frais de mise en quarantaine, aux frais de mise en confinement, aux frais de prolongation de séjour dus à un manque de transports, prise en charge des frais médicaux liés à un virus jusqu’ 150.000 €, mise à disposition d’un billet retour si le billet initial ne peut pas être utilisé.