Face à l'épidémie de Coronavirus, Tropicalement Vôtre propose le report ou l'annulation sans frais pour toutes les nouvelles réservations.



Si toutefois, le voyagiste n'était pas en mesure de confirmer le report ou l'annulation gratuite pour le séjour réservé, les clients en seraient informés préalablement à leur inscription, et un séjour équivalent ou proche respectant ces conditions leur seraient proposé précise le TO dans un communiqué de presse.



" Il est hors de question que, pour des raisons qui ne dépendent pas du voyagiste, des frais soient appliqués ou des séjours annulés et non remboursables " indique Tropicalement Vôtre.