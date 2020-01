Coronavirus : le SETO décide de suspendre les voyages Chine jusqu'au 21 février 2020 inclus

Après l’apparition en Chine début janvier 2020, à Wuhan, dans la province de Hubei, d’infections pulmonaires graves, liées à un nouveau coronavirus (n-CoV), le gouvernement chinois s’est engagé auprès de la communauté internationale à travailler en pleine transparence.



Il a pris des mesures fortes, couvrant notamment la période des vacances du Nouvel An chinois, pour circonscrire la propagation de

ce virus. Ces mesures incluent des restrictions de mobilité intérieure, des mesures de contrôles sanitaires aux plateformes de transport (incl. aéroports) et des fermetures de sites à grande affluence, y compris touristiques.



Compte tenu de l’importance du dispositif mis en place par le gouvernement chinois, l’OMS-WHO a communiqué jeudi 23.1.2020, qu’elle ne préconisait pas, à ce stade, de restrictions des voyages pour l’ensemble de la Chine.



Une préconisation reprise par la Communauté Européenne, qui quant à elle a appelé le 26.1.2020 à renforcer au niveau européen le dispositif de contrôle et précautions sanitaires.



En France, le MEAE a émis des recommandations de santé à prendre pour des personnes sur place, voir de retour en France, pour se protéger contre le virus n-CoV.



2. Les recommandations du SETO pour les voyages à forfait

Le 26 janvier 2020, le SETO (Syndicat des Entreprises du Tour Operating), s’est réuni avec les principaux tour-opérateurs programmant la Chine.

A l’issue de cette réunion, le SETO recommande à ses membres les dispositions suivantes pour les voyages a forfait :



Pour les clients sur place

- Les tour-opérateurs, en étroite coopération avec leurs réceptifs, informent leurs clients sur la situation locale et se tiennent à leur disposition pour répondre à leurs interrogations.

- Les tour-opérateurs adaptent leurs programmes en cours en fonction des mesures prises par le gouvernement chinois.



Pour les clients en partance

- La fermeture de la plupart des sites touristiques empêche la bonne exécution des programmes et de ce fait les départs sont suspendus jusqu’au vendredi 21 février 2020 inclus.

- Les tour-opérateurs en informent leurs clients dans les meilleurs délais et leur proposent des modifications sans frais ou des reports sans frais des voyages concernés à une date ultérieure aux conditions en vigueur du tour-opérateur.



- Les tour-opérateurs se tiennent à la disposition de leurs clients et des agences de voyages pour répondre à leurs interrogations.



Bien évidemment, ces mesures pourront être modifiées à tout moment en fonction de l’évolution de la situation locale et dans un souci de l’intérêt de la clientèle,