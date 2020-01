Coronavirus : 3 cas cas détectés en France, l’épidémie se développe en Chine (actualisé)

CARACTÉRISTIQUES DU VIRUS

Nom de famille : Coronavirus

Nom usuel : 2019-nCoV

Date de naissance : Décembre 2019

Lieu de naissance : Wuhan (province de Hubei, Chine)

Structure : ARN. Il a donc de plus grandes facilités à muter (ce qui explique qu’il pourrait devenir plus pathogène)

Résistance physico-chimique : non établie mais probablement identique à celle des autres coronavirus résistants aux composés d'ammonium quaternaire à 0,04 % et aux dérivés phénoliques. Ils sont, par contre, habituellement sensibles à l'hypochlorite de sodium à 0,1 %, aux composés organochlorés à 0,1 %, aux iodophores à 10 %, à l'éthanol à 70 % et au glutaraldéhyde à 2 %.

Habitat :

- Réservoir animal non identifié ;

- Chez l’Homme : dans les sécrétions des voies aériennes (ce qui favorise la transmission interhumaine et justifie la recommandation du port du masque aux malades et cas suspects). Il peut aussi être retrouvé dans d’autres liquides biologiques (élément important pour la mise en évidence à but diagnostic)

- La persistance dans l’environnement n’est pas connue.



ASPECTS CLINIQUES

Mode de transmission :

- Animal-Homme : inconnu puisque le réservoir animal n’est pas encore identifié

- Interhumaine : pas clairement établi mais rôle probable d’une voie aérienne

Durée d’incubation : de l’ordre de 7 jours

Signes évocateurs d’une infection : infection respiratoire aiguë (fièvre, toux, essoufflement) dans les 15 jours suivant un séjour en Chine. Dans ce cas, ne pas se présenter aux urgences (risque de contamination des personnes admises aux Urgences pour d’autres raisons) mais



APPELER LE 15 ;

Pathogénicité : globalement plus faible que celle du SRAS de 2002-2003 mais les personnes affaiblies par d’autres pathologies ou l’âge semblent plus à risque d’une forme grave. La pathogénicité du virus pourrait se modifier dans le temps. Les conséquences d’une infection chez la femme enceinte ne sont pas connues.

Diagnostic biologique spécifique : disponible ce qui permet de « confirmer » les cas

Traitement : pas de médicament spécifique connu à ce jour. Le traitement est uniquement symptomatique.

Pas de vaccin disponible.