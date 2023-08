Corsica Ferries inaugure la première traversée du Mega Victoria

Vendredi 19 mai, le nouveau navire de Corsica Ferries, le Mega Victoria, avec près de 1000 passagers à son bord, a fait ses débuts sur la ligne Savone/Bastia. Il va principalement naviguer sur les lignes Italie/Corse, avec des départs des ports de Savone-Vado Ligure et Livourne, avec Bastia et Ile Rousse comme destinations et des voyages de jour et de nuit.



Le navire (170 mètres de long, 28 mètres de large et 5 ponts) peut accueillir 2400 passagers et 450 véhicules et dispose de 900 mètres linéaires pour le roulage des marchandises. Il compte 460 cabines (intérieures, extérieures, Luxury et 'dog friendly', dédiées aux compagnons à quatre pattes)?