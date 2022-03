Crash Germanwings : le copilote avait répété son geste lors du vol précédent

Après que le commandant de bord a quitté le cockpit, et alors qu'il s'y trouvait seul, le copilote a fait passer l'altitude sélectée de l'Airbus A320 de 38 000 pieds à 100 pieds. " L'avion a alors commencé une descente continue et commandée au travers du pilote automatique ", écrit le BEA.



Pendant la descente, le centre de contrôle de Marseille a tenté de joindre l'équipage à onze reprises sur trois fréquences différentes. Mais aucune réponse ne lui est parvenue. De son côté, la défense aérienne a tenté de contacter le vol trois fois. En vain également.



4 min 07 après la sortie de la cabine de pilotage du pilote, le signal sonore de demande d'accès a retenti. Et 30 secondes plus tard, l'interphone a sonné dans le poste de pilotage, note le rapport du BEA. Cela s'est ensuite reproduit trois fois. Mais aucune réponse n'y a été apportée.



Le Bureau confirme également que le pilote automatique et l'auto-poussée sont restés engagés jusqu'à la fin de l'enregistrement des boites noires et qu'un bruit de respiration est enregistré jusqu'à quelques secondes avant le crash.