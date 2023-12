Découvrez l’expérience transatlantique JetBlue Depuis le 30 juin dernier, JetBlue opère un vol quotidien entre Paris et New York avec une expérience à bord unique sur l’axe transatlantique.

6ème compagnie aérienne américaine, JetBlue fait office de « petit nouveau » sur l’axe transatlantique. Découvrez ce qui rend un vol transatlantique avec JetBlue si unique !



Rédigé par JetBlue le Lundi 18 Décembre 2023

Voyages d’affaires ou loisirs, découvrez tous les avantages à voyager sur JetBlue entre Paris et New York. Depuis 23 ans, la mission de JetBlue est de (ré)insuffler de l’humanité dans le monde du voyage. Cela se matérialise de manière très simple, en incluant des services devenus trop souvent payants au fil des années. Lorsque vous réservez un vol JetBlue, peu importe l’itinéraire, vous bénéficiez des services inclus suivants :



- Wifi haut débit gratuit et illimité

- Snacks et boissons sans alcool en illimité

- Le plus d’espace* pour les jambes en Core**

- Ecran individuel à chaque siège avec divertissements à bord et TV américaine en direct





*Comparé à l’ensemble des compagnies aériennes américaines

**Core = classe économique JetBlue



Mint®, la version rafraichissante de JetBlue de la classe affaires. La classe affaires Mint® est composée de 24 suites privatives, avec portes coulissantes, des sièges ultra-confortables convertibles en lit, des espaces de rangement optimisés, un grand écran individuel, des branchements et stations de recharge sans-fil.



Concernant la restauration, JetBlue s’est associé au groupe Delicous Hospitality, basé à New York, et dont les restaurants (Pasquale Jones, Charlie Bird et Legacy Records) se succèdent chaque trimestre pour proposer aux clients Mint® une expérience sur-mesure comme au restaurant. Chaque client sélectionne une combinaison de 3 plats pour créer son repas à son image.



L’expérience Core, ou comment offrir un service personnalisé à chaque client. En Core, la classe économique de JetBlue, chaque client se sentira privilégié d’une manière très simple : la commande du repas se fait directement depuis les écrans individuels. Sélectionnez votre plat principal parmi 3 choix (dont une option végétarienne), et ajoutez 2 accompagnements (parmi une sélection de 6 options). Au moment du service, finie l’habituelle question « poulet ou bœuf », c’est VOTRE repas qui vous sera servi.



En plus de ce repas, un buffet de snacks et boissons à volonté est disponible à l’arrière de la cabine pour satisfaire toutes les gourmandises.



Et bien entendu, Wifi haut débit gratuit illimité, films, séries et la TV américaine à chaque siège.



Plan de vol JetBlue

Contact Contact commercial

Aurélie Trouillard

aurelie.trouillard@flyjetblue.eu



Support agences de voyage

Elvire Lunianga

info.france@flyjetblue.eu



Plus d’informations sur notre plateforme agents de voyage :

Aurélie TrouillardElvire LuniangaPlus d’informations sur notre plateforme agents de voyage : jetblue-fr.agentworld.com

Lu 183 fois Notez

Dans la même rubrique : < > Asiana Airlines dévoile ses avantages spéciaux pour voyageurs d’affaires 7ème Airlines Weeks : Quand les compagnies s’invitent chez Resaneo pour un mois de formation et de fête