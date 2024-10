Deux nouveaux navires pour American Cruise Lines

Avec l'arrivée de ces deux navires, American Cruise Lines possèdera une flotte de 24 petits navires. American Maverick et American Ranger commenceront à naviguer en 2026, juste après les débuts en 2025 d'American Patriot, d'American Pioneer et du nouveau bateau fluvial American Encore (2026).



Les 12 bateaux « Project Blue » prévus sont en cours de construction dans le chantier affilié à American Cruise Lines, à Salisbury, dans le Maryland.



American Cruise Lines reste la seule compagnie de croisières au monde à posséder une flotte de bateaux fluviaux et de petits navires battant à 100 % pavillon américain.



Elle est la plus grande compagnie de croisières fluviales des États-Unis. Elle explore le fleuve Mississippi et les voies navigables du pays.