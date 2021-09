Deux paquebots Norwegian Cruise Line reviennent en Méditerranée

Réaffirmant notre partenariat de longue date avec NCL, nous sommes heureux d'accueillir à nouveau le Norwegian Epic et le Norwegian Getaway au port de Civitavecchia ce mois-ci et de voir les deux navires embarquer pour leur premier voyage depuis nos côtes depuis près de deux ans.



Le secteur des croisières est très important pour notre pays et notre région, contribuant à hauteur de plus de 400 millions d'euros par an à l'économie du seul territoire de Civitavecchia et fournissant plus de 1 800 emplois. Nous ne pourrions pas être plus enthousiastes à l'idée d'accueillir à nouveau les équipages et les passagers de NCL et nous sommes impatients de travailler à nouveau en étroite collaboration avec NCL.

Quant au Norwegian Getaway, il a débuté son premier voyage au départ de Rome (Civitavecchia).Jusqu'au 25 octobre, il naviguera sur des itinéraires de 10 à 11 jours dans les îles grecques avec des escales à Dubrovnik, Corfou, Katakolon - le tout nouveau port d'embarquement de NCL situé sur la péninsule du Péloponnèse - Santorin, Mykonos, Naples et Livourne (Florence/Pise).Pino Musolino, President and Chief Executive Officer of Port System Authority of the Central Northern Tyrrhenian Sea, a déclaré : « NCL a redémarré ses opérations le 25 juillet dernier, après une suspension de plus de 500 jours, avec le Norwegian Jade sur des itinéraires de sept jours vers les îles grecques.Le redéploiement de la flotte se poursuivra en partenariat avec les gouvernements locaux et sera guidé par les protocoles robustes du programme de santé et de sécurité Sail Safe de la compagnie, pour lesquels tous les membres d'équipage et les passagers doivent être entièrement vaccinés pour embarquer pour des voyages jusqu'au 31 décembre 2021.