ETA Royaume-Uni 2026 : guide complet pour les voyageurs français



ETA Royaume-Uni obligatoire : ce qui change pour les Français

Depuis février 2026, les voyageurs qui prévoient un week-end à Londres, une escapade en Écosse ou une virée à Manchester doivent savoir qu’un simple passeport ne suffit plus. Une nouvelle formalité administrative est désormais incontournable avant de franchir la Manche, nommée l’ETA ou Electronic Travel Authorisation. Cette autorisation électronique de voyage, encore méconnue de certains Français, est une condition sine qua non pour monter à bord d'un avion, d'un train ou d'un ferry à destination du Royaume-Uni. Sans elle, les voyageurs sont tout bonnement refoulés à l'embarquement. Ce guide complet explique tout ce qu’il faut savoir avant de partir.



Qu'est-ce que l'ETA et pourquoi est-elle obligatoire ?





Concrètement, l'ETA est obligatoire pour tous les ressortissants des 85 nationalités qui n'ont pas besoin de visa pour entrer au Royaume-Uni. Cela concerne l’ensemble des citoyens de l'Union européenne. L'autorisation est en vigueur depuis le 2 avril 2025 pour les ressortissants européens, mais c'est depuis le 25 février 2026 que les transporteurs (Air France, British Airways, easyJet, Eurostar, P&O Ferries, Eurotunnel Le Shuttle...) sont tenus de vérifier scrupuleusement que chaque passager en dispose avant l'embarquement. Le Home Office a mis en place un programme baptisé « No permission, no travel ». Ce qui signifie que sans ETA valide, aucun transporteur ne peut laisser monter un passager concerné à bord. Le passager, comme les compagnies, s’expose à de lourdes amendes en cas de non-respect.



Pour L'ETA (Electronic Travel Authorisation) est l'équivalent britannique de l'ESTA américain ou de l'AVE canadien. Il s'agit en clair d'une autorisation numérique préalable qui permet au gouvernement britannique d'identifier les voyageurs avant leur arrivée sur le territoire. L’objectif principal est d'améliorer le système d’immigration afin de le rendre plus fluide, plus rapide et plus sûr.Concrètement, l'ETA est obligatoire pour tous les ressortissants des 85 nationalités qui n'ont pas besoin de visa pour entrer au Royaume-Uni. Cela concerne l’ensemble des citoyens de l'Union européenne. L'autorisation est en vigueur depuis le 2 avril 2025 pour les ressortissants européens, mais c'est depuis le 25 février 2026 que les transporteurs (Air France, British Airways, easyJet, Eurostar, P&O Ferries, Eurotunnel Le Shuttle...) sont tenus de vérifier scrupuleusement que chaque passager en dispose avant l'embarquement. Le Home Office a mis en place un programme baptisé « No permission, no travel ». Ce qui signifie que sans ETA valide, aucun transporteur ne peut laisser monter un passager concerné à bord. Le passager, comme les compagnies, s’expose à de lourdes amendes en cas de non-respect.Pour demander une ETA , la procédure se fait entièrement en ligne, depuis votre canapé, en une dizaine de minutes. Aucun rendez-vous en ambassade ni déplacement en préfecture n’est requis.



Combien coûte l'ETA et combien de temps est-elle valable ?

Depuis avril 2026, le tarif officiel de l'ETA est fixé à 20 £ par personne, soit environ 23 €, contre 16 £ auparavant. Il n'existe aucune réduction familiale ni tarif de groupe. Chaque voyageur, y compris les enfants en bas âge, doit disposer de sa propre ETA et s'acquitter des 20 £. Pour une famille de quatre personnes, la facture atteint donc 80 £ rien qu'en frais d'autorisation, à ajouter aux billets de transport et à l'hébergement.



Une fois accordée, l'ETA est valable deux ans à compter de la date d'approbation, ou jusqu'à la date d'expiration de votre passeport si celui-ci expire avant. Elle autorise des entrées multiples et illimitées au Royaume-Uni, pour des séjours de six mois maximum à chaque visite. En d’autres termes, une seule demande d’ETA couvre l'ensemble des voyages outre-Manche pendant deux ans, que ce soit pour du tourisme, des raisons professionnelles autorisées ou des études de courte durée.



À noter : les personnes qui renouvellent leur passeport avant la fin de la période de validité de l’ETA doivent obligatoirement effectuer une nouvelle demande, car l'autorisation est liée au numéro de passeport.



Comment faire sa demande d'ETA étape par étape ?





● Scanner le passeport à l'aide de la puce NFC de son smartphone ou en saisissant manuellement les informations ;

● Prendre un selfie pour vérifier l’identité ;

● Renseigner les informations personnelles (adresse, historique de voyages, éventuels antécédents judiciaires) et des infos sur le voyage, notamment les dates ;

● Payer les 20 £ par carte bancaire ;

● Attendre la confirmation.



La plupart des demandes sont traitées en quelques heures, mais le délai peut aller jusqu'à 3 jours ouvrés dans certains cas. Des vérifications supplémentaires peuvent, dans de rares situations, prolonger ce délai jusqu'à 3 semaines. Il est donc toujours recommandé de faire sa demande en ligne au plus tôt, de 2 à 3 semaines avant le départ.



Pour les personnes qui ne sont pas à l’aise avec l’anglais, des plateformes en français comme



Une fois l'ETA approuvée, l'autorisation est liée électroniquement au passeport. Il n’y a aucun document physique à présenter. Les transporteurs et les agents aux frontières vérifieront le statut directement dans leurs systèmes. Par précaution, il est souvent recommandé de garder une impression du PDF dans sa poche. La démarche est simple et rapide. Elle peut se faire via l'application officielle UK ETA ou directement sur le site du gouvernement britannique. Voici les grandes étapes :● Scanner le passeport à l'aide de la puce NFC de son smartphone ou en saisissant manuellement les informations ;● Prendre un selfie pour vérifier l’identité ;● Renseigner les informations personnelles (adresse, historique de voyages, éventuels antécédents judiciaires) et des infos sur le voyage, notamment les dates ;● Payer les 20 £ par carte bancaire ;● Attendre la confirmation.La plupart des demandes sont traitées en quelques heures, mais le délai peut aller jusqu'à 3 jours ouvrés dans certains cas. Des vérifications supplémentaires peuvent, dans de rares situations, prolonger ce délai jusqu'à 3 semaines. Il est donc toujours recommandé de faire sa demande en ligne au plus tôt, de 2 à 3 semaines avant le départ.Pour les personnes qui ne sont pas à l’aise avec l’anglais, des plateformes en français comme https://mon-visa-uk.fr/ sont disponibles. L’avantage est donc de réaliser la demande en français, mais aussi d’obtenir de multiples informations sur la procédure et de bénéficier d’un accompagnement pour optimiser ses chances d’obtenir une réponse positive. Des frais de service s’appliquent.Une fois l'ETA approuvée, l'autorisation est liée électroniquement au passeport. Il n’y a aucun document physique à présenter. Les transporteurs et les agents aux frontières vérifieront le statut directement dans leurs systèmes. Par précaution, il est souvent recommandé de garder une impression du PDF dans sa poche.



Qui doit faire une demande ? Qui est exempté ?

L'ETA concerne la quasi-totalité des voyageurs français qui se rendant au Royaume-Uni pour un court séjour. Il existe cependant quelques exceptions. Sont exemptés de l'ETA :



● Les ressortissants français ayant également la nationalité britannique ou irlandaise (ils voyagent avec leur passeport britannique ou irlandais) ;

● Les personnes déjà titulaires d'un visa britannique valide (étudiant, travail, regroupement familial…) ;

● Les résidents permanents ou temporaires légaux du Royaume-Uni ;

● Les résidents légaux d'Irlande dont la nationalité est habituellement exemptée de visa, lorsqu'ils voyagent au sein de la zone de voyage commune (Common Travel Area).



Concernant les enfants et adolescents mineurs, ils ont besoin de leur propre ETA, au même titre que les adultes. Une seule exception concerne les mineurs qui voyagent dans le cadre d'un voyage scolaire organisé. Ils n'ont pas besoin d’ETA, mais doivent en revanche être munis d'une autorisation de sortie du territoire, d'une copie des pièces d'identité de leurs parents, et d'un passeport ou d'une carte d'identité valide.



ETA et moyens de transport : ce qui change concrètement

L'obligation d'ETA s'applique quel que soit le mode de transport utilisé pour rejoindre le Royaume-Uni.



En avion, elle est vérifiée lors de l'enregistrement. Sans autorisation valide, la compagnie aérienne refusera d’émettre une carte d’embarquement. En Eurostar, l’ETA est contrôlée lors de l'enregistrement à Paris-Gare du Nord ou Lille-Europe, avant même le passage des contrôles douaniers britanniques. En ferry, toutes les traversées depuis les ports français (Calais-Douvres, Dunkerque-Douvres, Dieppe-Newhaven, Caen-Portsmouth, Saint-Malo-Portsmouth, Cherbourg-Poole...) sont concernées. L'ETA est vérifiée à l'embarquement côté français.



Concernant les transits, les personnes qui transitent par un aéroport britannique sans franchir les contrôles des passeports n’ont en principe pas besoin d'ETA. En revanche, si le transit implique de récupérer les bagages et de passer par la police aux frontières britannique, l’ETA est obligatoire. En cas de doute, il est fortement conseillé de faire la demande. À 20 £, le coût est modique au regard du risque d'être bloqué à l'aéroport.



Les erreurs les plus fréquentes à éviter

Maintenant que l'ETA est strictement appliquée, les refus d'embarquement se multiplient. Voici les pièges dans lesquels tombent le plus souvent les voyageurs français :



● Oublier de faire la demande. Beaucoup de Français ignorent l'existence de l'ETA ou pensent, à tort, que leur passeport suffit comme avant le Brexit ;

● Voyager avec une carte d’identité. Depuis le Brexit, la carte nationale d'identité française n'est plus acceptée pour entrer au Royaume-Uni. Le passeport est obligatoire, et c'est sur ce passeport que l'ETA sera liée ;

● Faire une faute de frappe dans le formulaire.Une erreur sur le numéro de passeport, la date de naissance ou les noms et prénoms peut entraîner un refus à l'embarquement. Il faut relire attentivement chaque information avant de valider ;

● Faire la demande au dernier moment. Même si la majorité des réponses arrive en quelques heures, des délais plus longs sont possibles. Planifier sa demande au moins deux semaines avant le départ est fortement recommandée ;

● Passer par des sites tiers frauduleux. De nombreux sites se présentent comme des intermédiaires officiels et facturent des frais largement supérieurs au tarif officiel. Il faut absolument se méfier des plateformes douteuses.



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