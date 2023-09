EXPLORA I a ouvert sa saison inaugurale

EXPLORA I le premier de la flotte Explora Journeys quittait Copenhague le 1er août dernier avec ses voyageurs à bord. Ce moment attendu auréolé d’émotion marquait l’aboutissement d’un rêve de longue date de la famille Aponte, un rêve qui cherche à redéfinir la croisière de luxe pour atteindre l’incontestable excellence. Imaginées et conçues pour les voyageurs les plus exigeants, les plus curieux et cosmopolites, la filiale luxe et nouvelle marque de navires haut de gamme du célèbre armateur italo-suisse MSC Group se dévoilait au monde en ouvrant sa saison inaugurale. Explora Journeys présente aujourd’hui ses offres exclusives, l’extraordinaire gamme d’avantages qu’elle réserve à ses voyageurs en mer et à leurs conseillers en voyages ayant le statut « Pioneer » ainsi que, de prolongations en combinaisons d’itinéraires, sa très grande souplesse de programmation.

Rédigé par Michèle SANI le Lundi 18 Septembre 2023

EXPLORA I sera en Méditerranée de mai à septembre 2024 après une traversée transatlantique entre Miami, aux États-Unis, et Barcelone, en Espagne. Les voyages allieront harmonieusement destinations réputées et escales hors des sentiers battus avec dix-huit voyages en Méditerranée.



Toute la gamme Explora Journeys opèrera en harmonie avec les exigences d’un tourisme durable. L’objectif est de garantir un impact minimal sur l’environnement naturel et sur les communautés locales, conformément aux exigences en matière de tourisme durable qu’Explora Journeys a convenues avec les tour-opérateurs et les DMC (agences réceptives) de chaque destination.



Entre autres critères, la flotte est certifiée Rina Dolphin (réduction du bruit sous-marin) et exclut tout plastique à usage unique à bord ou à terre.



EXPLORA I : de Copenhague à New York City

EXPLORA I ouvrait sa saison inaugurale en empruntant les routes maritimes de l’Europe du Nord et au-delà du Cercle polaire. À bord après avoir fait l’expérience de la meilleure hospitalité européenne en mer les hôtes ont pleinement apprécié la diversité et l’originalité de leur expérience de voyages. Ils ont vécu en immersion cet « effet océanique » qui caractérise Explora Journeys. Dans cet état d’esprit le voyageur ne se soucie ni du jour ni de l’heure, la temporalité n’a pas lieu d’être, la pensée s’évade et seuls comptent l’océan, le ciel et l’horizon pour le plus grand bien physique, intellectuel et spirituel.



Après s’être émerveillés de la beauté glacée des fjords d’Islande, avoir rencontré au Groenland les Inuits peuples de l’Arctique et traversé la mer du Labrador les hôtes d’ EXPLORA I quitteront la navigation en haute latitude pour mettre le cap sur le Canada Maritime, la Nouvelle Angleterre et New York City. Durant l’hiver le navire naviguera sur la côte est de l’Amérique et dans les Caraïbes avant de revenir en Europe l’été 2024 pour des voyages en mer Méditerranée.



À la barre, le capitaine Serena Melani. Elle fut en 2020 la première femme capitaine au monde à mener un navire de croisière hors d’un chantier naval. Elle est aujourd’hui la première femme capitaine et la première italienne capitaine de navire de croisières.

Multiplier les expériences en combinant les voyages C’est l’une des particularités Explora Journeys : les voyageurs peuvent enchaîner et combiner les routes maritimes. Chaque itinéraire a son identité et reflète la singularité des destinations.



À travers le voyage combiné, Explora Journeys propose aux voyageurs de dessiner leur voyage idéal. Il multiplie les expériences immersives, il approfondit la découverte de destinations inspirantes et permet de profiter de la meilleure hospitalité européenne en mer.



Voici des exemples à bord d’ EXPLORA I en Méditerranée été 2024 :



- De la Venise de Marco Polo à Athènes : Venise (Marghera) – Hvar – Kotor – Lecce (Brindisi) – Nydri (Lefkada) - Athènes (Le Pirée). Le 12 juillet 2024. (7 nuits à bord).

- Des couchers de soleil de Mykonos au Royaume de Madédoine : Athènes (Le Pirée) – Mykonos – Skiathos – Thessaloniki – Kavala - Istanbul. Le 19 juillet 2024. (7 nuits à bord).

- Des anciens empires aux îles iconiques : Istanbul - Bodrum - Rhodes - Katapola (Amorgos) - Paros - Athènes (Le Pirée). Le 20 septembre 2024. (7 nuits à bord)



Planifier et profiter des nombreux avantages Explora Journeys



- Explora Early Booking Benefit. En réservant à l’avance et en réglant le montant total du voyage l’économie est de 5 %. Valable 105 jours en amont du voyage pour les Ocean Terrace Suites et Ocean Penthouse s et 180 jours en amont pour les O cean Residences .



- Journeys for solo travellers. Les voyageurs non accompagnés peuvent réserver n’importe quelle suite en réglant un supplément à partir de 15 % du tarif normal.



- Exclusive Welcome Match. En tant que membre privilégié de certaines autres compagnies de croisières ou sociétés hôtelières définies, le voyageur est invité à vivre une expérience haut de gamme en mer accompagnée d’avantages exceptionnels. Il recevra un Crédit d’Expérience à bord pouvant atteindre 200 euros et applicable à la réservation.



- Grand Journeys (grands voyages) & Extended Journey s (voyages combinés). Dans le cadre des voyages qui associent plusieurs itinéraires les hôtes bénéficient d’une remise de 10% sur le tarif individuel.



- Acomptes réduits. La réservation est garantie avec un acompte de 10% remboursable sur toute nouvelle réservation. (Au lieu des 25 % habituels).



Devenez un Pionnier et bénéficiez d’avantages et de tarifs réduits.



✔ Pour vos clients :



10% de remise sur les 5 prochaines réservations de voyages dont le départ est prévu en 2023 et 5% de remise sur les 5 prochaines réservations de voyages dont le départ est prévu à partir de 2024.



100 euros de Crédit d’Expérience à bord (JEC) par personne, 2 par suite maximum : un cadeau au client de votre part cumulable avec d’autres promotions !



✔ Pour vous :

Une invitation à participer à un voyage offert Educational Insider First Look d’ici le 31 mai 2024.

L’accès aux tarifs Agents de Voyages pour vos voyages personnels.



Et le saviez-vous ? En parrainant un ou une collègue agent de voyages vous bénéficiez tous les deux d’une commission Bonus. Valable pour toute nouvelle réservation enregistrée par la personne parrainée en 2023.



À propos d'Explora Journeys Explora Journeys est la marque lifestyle de luxe appartenant au groupe MSC, dont le siège est à Genève, en Suisse. Elle a été créée au cœur de l'hospitalité de luxe suisse. La marque découle de la vision de longue date de redéfinir l'expérience océanique pour une nouvelle génération de voyageurs de luxe exigeants, en s'appuyant sur les 300 années d'héritage maritime de la famille Aponte. L'aspiration de la marque est de créer un "État d'esprit océanique" unique en connectant les invités à la mer, à eux-mêmes et à des personnes partageant les mêmes idées, tandis que des itinéraires remarquables combineront des destinations renommées avec des ports moins fréquentés pour un voyage qui inspire la découverte sous toutes ses formes.



Les quatre navires en commande ont été lancés de 2023 à 2027 en commençant par la livraison d' EXPLORA I le 20 juillet 2023. Équipés des dernières technologies environnementales et marines, les voyages d'Explora Journeys introduisent un nouveau style de voyage océanique transformateur.

EXPLORA I propose 461 suites, penthouses et résidences en bord de mer conçues pour être des "



EXPLORA II actuellement en construction entrera en service en août 2024 suivi d' EXPLORA III en 2026 et d' EXPLORA IV en 2027, tous deux propulsés au GNL. propose 461 suites, penthouses et résidences en bord de mer conçues pour être des " Maisons en Mer " pour leurs invités, toutes avec une vue imprenable sur l'océan, une terrasse privée, un choix de onze expériences culinaires distinctes à travers six restaurants animés, ainsi que des repas en suite, douze bars et salons (huit intérieurs et quatre extérieurs), une cuisine de chef, quatre piscines, de vastes ponts extérieurs avec 64 cabanas privées, des installations de bien-être et des divertissements raffinés. Inspiré par l'héritage européen de l'entreprise, Explora Journeys offre à ses invités une expérience immersive de l'océan et une hospitalité respectueuse et intuitive.actuellement en construction entrera en service en août 2024 suivi d'en 2026 et d'en 2027, tous deux propulsés au GNL.

Contacter Explora Journeys Leyre Torres Campo

Business Relationship Lead – France & Monaco

leyre.torres@explorajourneys.com

+ 33 749862938



Site web : https://explorajourneys.com



Business Relationship Lead – France & Monaco+ 33 749862938

