Égypte: prochaine exemption de frais de visa à l'arrivée

Dans le but de freiner la propagation du virus, l'Égypte a suspendu ses liaisons aériennes internationales depuis le mois de Mars 2020 et devrait les reprendre dans les prochains jours, à la mi-Juin. Malgré qu'aucune date ne soit pour l'instant fixée, le Cabinet a révélé que les vols internationaux à destinations des gouvernorats touristiques, tels que le Sinai Sud, la Mer Rouge et Marsa-Matruh, seraient les premiers à décoller.



Dès leur arrivée dans le pays, les touristes devront signer une déclaration attestant qu'ils n'ont pas contracté le virus, ou été en contact avec des personnes contaminés, et qu'ils n'ont pas éprouvé de symptômes du Covid-19 durant les 14 jours avant l'arrivée en Égypte.