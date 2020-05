Égypte: les frais de visas revus à la baisse pour attirer les touristes, notamment en Haute-Égypte au sud du pays

Avec l'initiative Summer in Upper Egypt, le pays souhaite relancer le tourisme à Louxor et Assouan en cassant les prix.

Rédigé par Action-Visas le Mercredi 27 Mai 2020

En début d'année, le gouvernement égyptien, et plus particulièrement le Ministère du Tourisme et des Antiquités, annonçait le lancement de l'initiative Summer in Upper Egypt ( l'été en Haute-Égypte ) visant à relancer l'activité touristique dans la région en révisant grand nombre de tarifs sur les produits proposés aux futurs visiteurs.



Parmi ces produits ciblés, le visa touristique simple entrée qui, selon la nationalité, peut s'obtenir à l'arrivée dans le pays pour 25 $, avant départ auprès de l'ambassade ou en ligne avec l'e-Visa.



Selon l'initiative et durant les mois de Juin, Juillet et Août prochain, le prix du visa touristique délivré à l'arrivée dans les aéroports internationaux de Louxor et d'Assouan sera réduit de 10 $, passant ainsi à 15 $.

Népal : prolongation automatique de la validité des visas touristiques D'autres tarifs seront revus à la baisse dès le mois prochain grâce à cette initiative, comme les frais d'accès aux sites archéologiques et aux musées, fermés depuis le 23 Mars, qui seront réduits de moitié.



Le 2 Mars dernier, le Premier Ministre égyptien, Mostafa Madbouli, annonçait que les touristes internationaux titulaires de visas, physiques ou électroniques, pourrait prochainement prolonger la validité de leur visa jusqu'à 5 ans au lieu des 90 jours maximaux actuellement proposés.



Les autorités égyptiennes n'ont toujours pas annoncé de date précise quant à la réouverture des frontières du pays, fermées depuis le 19 Mars 2020, ni de reprise de ses liaisons aériennes internationales mais l'Égypte semble impatient d'accueillir de nouveau les touristes internationaux.

Preuve en est, depuis le 18 Mai 2020, les établissements hôteliers du pays ont repris leurs activités, avec de nouvelles réglementations sanitaires, fonctionnant à 25% de leur capacité d'accueil pour le reste du mois de Mai puis plafonnée à 50% pour le mois de Juin.



Le Ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités précise que " tous les établissements ont subi une stérilisation obligatoire avant la réouverture et doivent passer un audit pour s'assurer qu'ils répondent aux nouvelles normes d'hygiène, ce qui comprend la fourniture, au personnel et aux clients, de masques, gants et équipement de protection individuelle (EPI), l'enregistrement sans contact, des contrôles de température pour les clients, la stérilisation des bagages et fournir un désinfectant pour les mains ".



Les hôtels ne sont pas autorisés à organiser des fêtes, des mariages, des activités de divertissement et à offrir des buffets ouverts. Les restaurants hôteliers ne servent que des menus prédéfinis et ont disposés leurs tables avec des espaces de 2 mètres.



Mesures préventives



Chaque chambre peut accueillir un maximum de deux adultes, ou deux adultes et un enfant dans la chambre familiale Un équipement de protection individuelle doit être fourni aux employés et aux invités Les ascenseurs peuvent être utilisés à un maximum de 50% de la capacité Une bonne ventilation doit être garantie dans tous les domaines Le service de voiturier est interdit Les casinos peuvent accueillir un maximum de 50% de la capacité totale des invités avec l'utilisation de tous les équipements de protection individuelle Il est nécessaire de mettre en place un espace spécifiquement dédié à la mise en quarantaine des cas suspect



Hospitalité



L'enregistrement doit être effectué par voie électronique ou avec des stylos jetables Les bagages doivent être stérilisés avant l'enregistrement et le départ de l'hôtel La température sera mesurée à chaque entrée des espaces publics Le désinfectant doit être présent à la réception Les espaces communs doivent être nettoyés fréquemment et il doit y avoir une gestion particulièrement prudente des personnes souffrant de maladies chroniques ou de plus de 65 ans



Conditions des travailleurs



Utiliser au maximum 50% de la main-d'œuvre, à laquelle la température corporelle sera mesurée quotidiennement Le personnel revenant de vacances sera mis en quarantaine pendant 14 jours avant de commencer La Fédération égyptienne du tourisme et l'Association égyptienne des hôtels sont chargées de fournir des tests rapides pour détecter le virus dans les hôtels, qui en supportent le coût Un logement séparé est fourni pour les employés de l'hôtel et n'est pas bondé Les travailleurs âgés ou souffrant de maladies chroniques ne devraient pas être employés dans des emplois nécessitant un contact direct avec les clients



Aliments



Le service de buffet est interdit dans les restaurants Le narguilé est interdit Les clients doivent mesurer la température La distance entre les tables à manger n'est pas inférieure à 2 mètres et 1 mètre entre une personne et une autre à table Les grandes tables pour les familles ne dépasseront pas 6 chaises Dans la mesure du possible, des couverts jetables doivent être utilisés Chaque table doit être équipée de stérilisateurs et de lingettes désinfectantes



Piscines et plages



La désinfection constante des piscines avec l'utilisation de la concentration maximale de chlore (5 mg/l) et de brome (10 mg/l), capable de neutraliser le virus, est obligatoire La zone autour de la plage et de la piscine doit être nettoyée, y compris les tables, les chaises longues, les chaises longues utilisées par chaque client avant et après la fin de l'utilisation Il doit y avoir au moins 2 mètres entre un lit et l'autre, et des serviettes de plage seront placées dans les chambres pour réduire le contact entre les personnes Les activités récréatives sur les plages et les piscines seront réduites au minimum



Gyms et spa



Les surfaces doivent être nettoyées toutes les heures, désinfecter complètement la salle de gym après utilisation, y compris les salles de bains, les dispositifs de séparation utilisés pour les douches L'utilisation des bains à remous, des saunas, de la vapeur et des massages est interdite Les visiteurs à l'extérieur de l'hôtel ne sont pas autorisés



Nettoyage et linge



Les chambres doivent être nettoyées quotidiennement selon les instructions du ministère de la Santé, ainsi que les surfaces fréquemment nettoyées et stérilisées, telles que les parties communes et les toilettes publiques, toutes les heures Le nettoyage complet des chambres après le départ des invités doit être effectué et le mobilier et les tissus doivent être désinfectés avec une machine à vapeur Les vêtements sales et les serviettes de piscine doivent être lavés à haute température Le linge de lit ne doit pas être changé quotidiennement et vous devez vous fier davantage aux laveries en libre-service Enfin, les ordres des ministères de la santé et de l'environnement relatifs à l'élimination sûre des déchets doivent être respectés



Plongée et activités



L'équipement - détendeur, veste, masque et tuba, combinaison de plongée - doit être stérilisé en le plongeant dans une solution d'eau de Javel (chlore) à une concentration de 10% Il est nécessaire d'assurer la propreté des surfaces et des zones telles que les salles de bains, les poignées de porte, les sièges Des restrictions doivent être imposées sur le nombre de passagers à bord Pendant le voyage, l'équipement ne doit pas être partagé pour quelque raison que ce soit Il est nécessaire d'avoir des antipyrétiques à bord du bateau et au point de départ et aussi de mesurer la température des passagers Une liste des participants et des opérateurs de l'excursion doit être fournie



Supervision et contrôle



Le gestionnaire de l'ouvrage signe une déclaration dans laquelle il s'engage à respecter les règles et conditions d'autorisation des opérations Un propre registre des procédures et mesures mises en œuvre doit être créé Il est obligatoire de signaler tout cas suspect, tant des employés que des invités En cas de violation des règles et règlements, le permis de directeur d'hôtel sera révoqué et l'activité de l'établissement sera suspendue

Tenez-vous informé des dernières actualités internationales sur les formalités voyages

