Embarquement immédiat avec Exploris À quelques jours du départ de sa croisière inaugurale en Patagonie, le 23 décembre prochain, la nouvelle compagnie française de croisières expéditions est prête pour son lancement.

Sous l’impulsion de son président, Philippe Videau, co-fondateur de la compagnie Ponant, et d’une équipe d’experts, Exploris est née d’un amour de longue date pour l’exploration. Avec la volonté affirmée d’un retour aux fondamentaux d’une croisière expédition, Exploris invite à vivre des expériences uniques au travers d’expéditions hors du commun.

Un format plus intimiste et un esprit Explorateur revendiqué Les expéditions sont limitées à moins de 140 passagers (volontairement réduit à 120 en régions polaires). Ce format intimiste et plus adapté à la nature environnante permet de faire vivre une expérience intense, exclusive et personnalisée sans aucune attente pendant les débarquements et plus de temps à terre. Chacun profite ainsi d’une véritable proximité avec l’équipage, les guides naturalistes et les autres passagers tout en préservant son espace privé à bord.



Par ailleurs, les expéditions sont imaginées pour faire vivre aux passagers des moments exceptionnels. Ils profiteront de chaque instant grâce à de nombreuses activités proposées. Selon les destinations, des sorties en Zodiac© ou en kayak, des randonnées guidées ou du snorkeling. Sans oublier, pour les plus téméraires, le célèbre plongeon polaire.



A noter aussi que tout est compris dans les offres de voyages : les excursions sont incluses, les sorties en Zodiac©, les activités, les conférences thématiques, la pension complète avec boissons et la formule open bar.



Des voyages 100% francophones Le français est la seule langue de communication à bord pour profiter encore plus intensément de son expédition et des conférences thématiques. Officiers, guides, naturalistes - à l’image du pavillon du navire - toutes les équipes sont francophones. Les passagers pourront ainsi librement partager leurs émotions, leur enthousiasme et leurs aventures, tous ensemble.



Des guides et naturalistes Experts pour accompagner les expéditions A bord, une équipe hautement qualifiée pour accompagner les passagers pendant les escales et partager leurs connaissances, que ce soit au cours de conférences thématiques ou durant des instants informels de détente au bar et à table. Des équipes de guides et naturalistes francophones qui transmettront leur savoir, leur passion de l’exploration mais aussi et surtout leur amour pour ces régions incroyables. En complément, sur chacune des croisières, des Grands Invités, véritables experts renommés dans les domaines de l'exploration, de la conservation, de la science, de la photographie, de l'art ou de la culture, sauront échanger sur leurs perspectives et leurs points de vue tout en relatant des expériences de vie uniques.



Exploris One – le navire haut de gamme idéalement taillé pour l’aventure Anciennement le Silver Explorer (le navire d’expédition de la compagnie Silversea), rebaptisé et rénové, Exploris One est le premier navire de la flotte Exploris. D’une longueur de 108 mètres, ce bateau a été spécialement conçu pour naviguer sur les eaux les plus exigeantes de la planète, notamment celles des régions polaires. Il est idéal pour explorer les contrées glaciaires en toute sécurité. Dans ce domaine, il fait d’ailleurs référence au plan mondial.



À bord, les explorateurs pourront profiter d’un espace fitness et bien-être, de ponts et salon panoramiques, ainsi que de jacuzzis extérieurs pour un moment détente avec vue entre deux explorations.



Exploris One allie aventure et très grand confort, offrant 60 cabines & 12 suites et parmi les plus spacieuses proposées à bord des navires d’expéditions. Il est doté de Zodiacs © qui permettent de débarquer sur des territoires habituellement inaccessibles. Son restaurant propose un service d’excellence et des mets savoureux et raffinés, sous le contrôle du Chef-Conseil de la Compagnie, le Chef étoilé Jean-Yves Guého.



Destinations Uniques Arctique aux paradis inexplorés de l'Antarctique, en passant par les fjords envoûtants de la Patagonie, par les surprenantes îles de l’Atlantique, par la tropicale Guyane et bien d'autres lieux extraordinaires, dans lesquelles très peu de personnes ont eu le privilège de s’aventurer.



Des destinations vraiment uniques tant pour leur singularité, leur faune, leur flore, que pour leur biodiversité d’exception, leurs merveilles géologiques et la beauté des populations locales.



Au cœur de l’ADN d’Exploris : Des engagements pour demain



Exploris est membre du IAATO (Association internationale des TO d’Antarctique), de l’AECO (pour la région Arctique) et membre actif de l’Association pour un Tourisme Responsable (ATR).

Consciente des enjeux environnementaux et sociétaux et soucieuse d’apporter sa contribution aux Objectifs de Développement Durable des Nations Unies, Exploris organise ses expéditions et ses croisières dans le respect le plus total des normes environnementales internationales ; ceci afin de proposer des voyages inoubliables mais aussi responsables aux passagers dès les premières expéditions. « Tout mettre en œuvre pour que les générations futures aient la chance de vivre les mêmes expéditions que celles que nous proposons aujourd’hui » est un des piliers de la raison d’être de la compagnie.Découvrez ici les engagements RSE forts d’Exploris, aussi bien pour protéger la planète que pour les hommes et les femmes qui la composent.Exploris est membre du IAATO (Association internationale des TO d’Antarctique), de l’AECO (pour la région Arctique) et membre actif de l’Association pour un Tourisme Responsable (ATR).

