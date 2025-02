Espagne : quelles destinations privilégier pour les vacances de printemps ?

Les Îles Baléares (Majorque, Minorque et Ibiza)

On commence par un coin très prisé de l'Espagne, à savoir les îles Baléares qui se trouvent à l'est de Valence. Vous avez ainsi le choix pour votre voyage entre ces trois îles :qui est probablement l'île du coin la plus connue avec l'émergence d'Instagram entre autres. Elle n'est pas très grande (à peine 571 km²), mais c'est celle qui vaut le plus le coup pour les amateurs de fêtes nocturnes. Vous pourrez en outre y louer une voiture pour moins de 30 euros par jour afin de vous rendre vers la côte nord et profiter de paysages naturels sublimes.qui est l'île la plus vaste des trois (pas moins de 3 640 km²). Les voyageurs s'y rendent surtout pour ses trésors architecturaux (à l'instar de la cathédrale de Majorque), mais il faut savoir qu'elle vaut aussi le coup pour la randonnée. La Serra de Tramuntana (massif montagneux) est à voir absolument avec des paysages à couper le souffle.que l'on aime qualifier d'île “écoresponsable” puisqu'elle a été classée réserve de la biosphère par l'UNESCO depuis 1993. Si vous aimez la nature, vous devriez être servi !Notez qu'entre avril et juin, les températures varient dans les alentours des 20 degrés sur les îles Baléares. Vous pourrez ainsi profiter de la plage en réservant un hôtel à proximité. Si vous cherchez à effectuer des économies, vous pouvez voir sur le site Cherifaistesvalises qui propose des offres de dernière minute et autres bons plans.