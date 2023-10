Et si l’on passait une partie de l’hiver en Tunisie ?

Réserver des séjours de 3 semaines et plus en Tunisie l’hiver était jusqu’à présent une pratique très courante chez les séniors, mais dorénavant, entre la démocratisation du télétravail et les prix qui ne cessent de flamber, le phénomène tend à se généraliser.



Rédigé par Laure Chevrinais le Lundi 16 Octobre 2023





Des séjours de 14 nuits à plus de 3 mois

Le service réservation de Mondial Tourisme, numéro 1 sur le marché français pour la destination Tunisie, a vu les demandes de longs séjours considérablement augmenter depuis la mise en ligne de ses produits, avec notamment des durées beaucoup plus longues que les années précédentes. Pas de frais de chauffage, d’électricité, pas de dépenses d’essence ni de nourriture et en prime la mer et le soleil ! Avec des séjours de 3 semaines à partir de 649€/personne sur le Mondi Club Vincci Marillia 4* à Hammamet , l’opération s’avère très intéressante.



De nombreux hôtels programmés par le voyagiste proposent des conditions tarifaires avantageuses pour les longs voire les très longs séjours en Tunisie à l’instar du Welcome Meridiana 4* proposé en séjour 4 semaines à partir de 955€ ou encore le très réputé Seabel Rym Beach 4*, affiché à partir de 2122€ / personne pour un séjour de 8 semaines en formule tout inclus !



À noter que les séjours jusqu’à 10 semaines peuvent se réserver via l’espace pro sur le site

La hausse des prix de l’énergie étant dans tous les esprits, certains français disposant de temps libre ou d’autres habilités à télétravailler hors des frontières de l’hexagone, se sont rapidement rendus à l’évidence que passer l’hiver en Tunisie dans un hôtel en formule tout inclus pouvait s’avérer très avantageux et économique.Le service réservation de Mondial Tourisme, numéro 1 sur le marché français pour la destination Tunisie, a vu les demandes de longs séjours considérablement augmenter depuis la mise en ligne de ses produits, avec notamment des durées beaucoup plus longues que les années précédentes. Pas de frais de chauffage, d’électricité, pas de dépenses d’essence ni de nourriture et en prime la mer et le soleil ! Avec des séjours de 3 semaines à partir de 649€/personne sur leà Hammamet , l’opération s’avère très intéressante.De nombreux hôtels programmés par le voyagiste proposent des conditions tarifaires avantageuses pour les longs voire les très longs séjours en Tunisie à l’instar duproposé en séjour 4 semaines à partir de 955€ ou encore le très réputé Seabel Rym Beach 4*, affiché à partir de 2122€ / personne pour un séjour de 8 semaines en formule tout inclus !À noter que les séjours jusqu’à 10 semaines peuvent se réserver via l’espace pro sur le site espacepro.mondialtourisme.fr , au-delà un devis est possible en envoyant une demande au service réservation : resa@mondialtourisme.fr

Une offre hôtelière large et variée : Avec un catalogue d’hôtels allant du 3* au 5*, et des infrastructures situées dans toutes les stations balnéaires réputées du pays (Port El Kantaoui, Monastir, Sousse, Hammamet, Djerba, Zarzis), Mondial Tourisme propose un vaste choix de produits ainsi que des hôtels proposant de magnifiques centres de spa et thalassothérapie comme le Royal Thalassa Monastir 5* et son splendide centre de 16.000 m² proposant 3 enseignes françaises spécialistes.



Un important stock aérien : Le voyagiste opère des vols en partance de nombreuses villes (Paris, Lyon, Marseille, Nantes, Lille, Nice, Strasbourg, Toulouse, Bruxelles…) et propose des départs tous les jours de la semaine. Un important stock aérien est d’ores et déjà mis en ligne pour la saison hivernale.



Pour plus d’informations, contactez Mondial Tourisme

Responsable Régional Rhône-Alpes

Tél. : 06 42 97 30 52

david.vincent@mondialtourisme.fr



Jean FRESPECH

Responsable Régional Sud-Ouest

Tél. : 06 08 90 76 63

jean.frespech@mondialtourisme.fr



Sonia HAYI

Responsable Régionale Région parisienne et Nord

Tél. : 07 85 05 25 53

sonia.hayi@mondialtourisme.fr



Christophe LABICHE

Responsable Régional Paris et Centre

Tél. : 06 07 79 67 81

christophe.labiche@mondialtourisme.fr



Bertrand DEGOIS

Responsable Régional Ouest

Tél. : 06 82 47 90 31

bertrand.degois@mondialtourisme.fr



Yves Le Jeune

Chargé de promotion Région Est

Tél. : 06 49 09 20 47

yveslejeune@mondialtourisme.fr



Zino BENMEGAL

Responsable Régional PACA

Tél. : 06 35 36 19 16

zino.benmegal@mondialtourisme.fr





Service groupe :



Carole HOULLIER

Responsable du service groupe

Tél. : 06.42.97.54.02

groupe@mondialtourisme.fr David VINCENTResponsable RégionalTél. : 06 42 97 30 52Jean FRESPECHResponsable RégionalTél. : 06 08 90 76 63Sonia HAYIResponsable RégionaleTél. : 07 85 05 25 53Christophe LABICHEResponsable RégionalTél. : 06 07 79 67 81Bertrand DEGOISResponsable RégionalTél. : 06 82 47 90 31Yves Le JeuneChargé de promotionTél. : 06 49 09 20 47Zino BENMEGALResponsable RégionalTél. : 06 35 36 19 16Carole HOULLIERResponsable du serviceTél. : 06.42.97.54.02

Lu 5578 fois Notez

Dans la même rubrique : < > Savoie Mont Blanc, 1ère destination ski et outdoor au monde Salon PURE SPAIN à Paris : invitation à partager une expérience inédite en France - Paris le 19 octobre 2023