Eté 2020 : Sun Location augmente son volume d'affaires de 25% Un positionnement de niche qui a payé

Envoyer à un ami Imprimer Partager cet article

Frappé par la crise liée à l'épidémie de Covid-19 en mars 2020, Sun Location, spécialiste de la location de maisons de vacances, a su rebondir durant l'été, réalisant même un "mois de juin exceptionnel". Au final, l'entreprise enregistre 3 millions d'euros de volume d'affaires, contre 2,4 millions d'euros en 2019.

Rédigé par La Rédaction le Jeudi 1 Octobre 2020

Sun Location a su tirer son épingle du jeu en pleine crise économique, liée à la pandémie de Covid-19.



La plateforme française, qui a choisi de se spécialiser dans la réservation de maisons de vacances, villas avec piscine privée et chalets, en sortant de son catalogue tous les appartements et les mobil homes en novembre 2019, a en effet, " augmenté son volume d'affaires de 25% entre 2019 et 2020 ", selon un communiqué.



" De nombreux voyageurs n'ont pas pu se déplacer à l'étranger, en raison de frontières fermées ou de difficultés à réserver un billet d'avion. Les vacanciers ont également préféré éviter les hôtels et les campings, pour ne pas être confrontés au brassage de personnes ", analyse Hamaied Shaiek, le fondateur de Sun Location.



Le groupe réalise ainsi en 2020, 3 millions d'euros de volume d'affaires contre 2,4 millions d'euros en 2019.

Une année mouvementée mais positive Après un bon démarrage des ventes début 2020, Sun Location a dû faire face à de nombreuses demandes d'annulation en mars et avril.



" Une situation catastrophique " pour le Groupe qui " redoute de devoir mettre la clé sous la porte. Près d'une réservation sur deux est annulée. Alors la plateforme propose deux options : soit l'obtention d'un avoir valable pendant 18 mois, soit un report des dates de séjours suivant les conditions d'annulation des agences partenaires ".



Le déconfinement du 11 mai apporte un vent d'espoir pour l'entreprise, alors que juin est un mois " tout simplement exceptionnel ", précise le Groupe dans un communiqué, avec un tiers du volume d'affaires (soit 1 million d'euros) réalisé sur cette seule période.



Pour 2021, Sun Location poursuit sur son positionnement actuel et note " un engouement pour le slow tourisme, avec des vacanciers qui privilégient les demeures de charme, les grands espaces et le confort" .

Lu 258 fois

Notez





Dans la même rubrique : < > OYO Vacation Homes acquiert l’activité de location de vacances de TUI Crise Covid-19 : les restaurants, hôtels, cafés... appellent à la mobilisation générale