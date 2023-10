Euro - Dollar : la tendance haussière se renforce La chronique de Mondial Change, spécialiste paiements internationaux et risque de change

Rédigé par Nicolas Charbonnier le Jeudi 26 Octobre 2023

pandémonium" est un terme inventé par le poète britannique



Ce mot est utilisé pour décrire la situation actuelle sur les marchés financiers et en géopolitique, où il y a beaucoup de chaos et d'incertitude. Les tensions au Proche-Orient inquiètent les marchés financiers, ce qui pousse les investisseurs à rechercher des valeurs refuges comme le yen, le franc suisse et l'or.



Même si le dollar américain est moins influencé, sa position reste solide en raison de la vigueur de l'économie américaine et des taux d'intérêt élevés de la Réserve Fédérale.



La Chine envisage une relance économique, mais elle ne sera pas aussi importante qu'en 2009.



La croissance chinoise au troisième trimestre a été meilleure que prévu, et le gouvernement chinois prévoit de dépenser plus de 100 milliards de dollars pour les infrastructures. Cependant, les ménages chinois sont prudents en raison de l'incertitude sur l'immobilier, ce qui limite leur dépense.



Pour restaurer la confiance, il faudrait stabiliser les prix de l'immobilier et améliorer les systèmes de retraite, mais cela peut être difficile.



En Europe, on se préoccupe de l'orientation budgétaire pour 2024. On cherche à éviter les erreurs d'austérité du passé, mais il est nécessaire de réduire les dépenses, car le coût de la dette augmente.



En France, on envisage de retirer certaines aides aux entreprises et de réduire les dépenses des collectivités locales et de la sécurité sociale pour rassurer les agences de notation.



Euro - Dollar : le point technique



Nous prévoyons que dans un proche avenir, les investisseurs achèteront davantage de francs suisses, de yens japonais et peut-être de dollars américains.



Pour la paire de devises EUR/USD, les récents événements géopolitiques renforcent une tendance haussière déjà établie depuis plusieurs semaines, en raison d'une économie européenne en difficulté.



Le niveau de soutien clé pour cette paire se situe à 1,0450. Si ce niveau est cassé, la baisse pourrait s'accélérer. Certains experts envisagent un retour à la parité, bien que cela soit encore un peu prématuré.



SUPPORTS HEBDO RESISTANCES HEBDO S1 S2 R1 R2 EUR/USD 1,0450 1,0359 1,0701 1,0789 EUR/GBP 0,8512 0,8489 0,8709 0,8789 EUR/CHF 0,9380 0,9322 0,9690 0,9730 EUR/CAD 1,4310 1,4210 1,4588 1,4612 EUR/JPY 155,99 155,43 158,42 159,50

Les annonces à suivre



Il en va de même pour Les banques centrales cherchent maintenant à éviter d'augmenter les taux de manière excessive, car cela pourrait provoquer une récession.



Jour Heure Pays Indicateur A quoi s’attendre ? Impact 25/10 10:00 Allemagne Indice Ifo du climat des affaires (Octobre) Précédent à 85,7. Moyen 25/10 16:00 Canada Réunion de la banque centrale Sauf surprise de dernière minute, la banque centrale devrait maintenir son taux directeur inchangé à 5,00%. Moyen 26/10 14:15 Zone euro Réunion de la banque centrale Maintien du taux directeur à 4,50%. Élevé 27/10 14:30 États-Unis Indice PCE Core (Septembre) C’est un indicateur un peu en retard par rapport au cycle économique mais qui a le mérite de bien mettre en lumière les éventuelles pressions inflationnistes. C’est observé de près par la Fed. Moyen

