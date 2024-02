Explore-grandest.com, le bilan 2023 confirme la dynamique impulsée depuis 2 ans ! Un bilan positif pour la plateforme d’attractivité touristique de la Région Grand Est

Développée par la Région Grand Est et l’Agence Régionale du Tourisme Grand Est (ARTGE) pour dynamiser l’activité touristique, Explore Grand Est est une plateforme de proximité qui fédère l’ensemble des acteurs touristiques du territoire avec pour objectif d’accélérer les ventes de la filière en limitant les intermédiaires et en mettant directement en lien les prestataires avec les clientèles.

La data et l’expérience client sont au cœur de ce projet ambitieux, déployé avec et au service du territoire.



Rédigé par Nicolas FRANCOIS le Lundi 26 Février 2024

bilan très positif de sa plateforme d’attractivité touristique



● Plus de 3 000 offres publiées et 2 000 prestataires inscrits dans tout le Grand Est



● Plus de 211 000 leads qualifiés envoyés chez les prestataires

(+56% par rapport à 2022)



● Près de 37M€ d’intentions d’achats (Nombre de clics sur le CTA « Réserver » d’une fiche produit x le prix « à partir de »)

(+60% par rapport à 2022)



Parmi les 4 typologies d’offres promues (hébergements, idées séjours, activités et restaurants), ce sont les hébergements (44%) et les activités (31%), qui ont été plébiscités par les utilisateurs de la plateforme, en termes de pages vues.

Si les hébergements insolites arrivent en tête des hébergements recherchés, les activités bien-être & thermalisme ont largement converti et les activités de plein air restent en bonne place.

Après 2 années complètes d’activité, l’ARTGE vient de publier le Explore Grand Est et tous les indicateurs clés sont en hausse :dans tout le Grand Estpar rapport à 2022)(Nombre de clics sur le CTA « Réserver » d’une fiche produit x le prix « à partir de »)par rapport à 2022)Parmi les 4 typologies d’offres promues (hébergements, idées séjours, activités et restaurants), ce sontpar les utilisateurs de la plateforme, en termes de pages vues.Si les hébergements insolites arrivent en tête des hébergements recherchés, les activités bien-être & thermalisme ont largement converti et les activités de plein air restent en bonne place.



L’expérience utilisateur comme levier de performance Dès le début du projet, le développement de la plateforme s’est inscrit dans une vision data driven et de permanente évolution des performances. Des outils d’analyse comportementale et de web analytique ont été implémentés sur le site afin de piloter toutes les décisions stratégiques, technologiques et marketing par la donnée.



Pour garantir les performances, la plateforme utilise les meilleures technologies répondant aux exigences des clientèles actuelles, dont certaines développées par des licornes françaises telles que Contentsquare, Brevo, GA4, Algolia, Semrush, Airtable…



Un trafic qualifié boosté par des actions d’acquisition d’envergure Campagnes commerciales, d’acquisition, Google Ads, partenariats avec des supports nationaux… les actions marketing menées en 2023 ont été pilotées à la performance pour favoriser la conversion des offres (clics sur le bouton « Réserver ») et acquérir de nouvelles clientèles.

Des partenariats spécifiques permettant de mettre à disposition des clientèles l’ensemble du catalogue d’offres ont également été mis en œuvre dans une logique test & learn : Veepee, Google Perf Max, Sojern, Critéo...



L’expérience client au service du contenu et de l’optimisation SEO Grâce à la stratégie de référencement naturel initiée dès le début du projet, on note en 2023 une forte augmentation de la part de trafic organique (+ 8 points en 1 an) atteignant 22% du trafic généré, ainsi que de la visibilité naturelle auprès de Google. Une source d’acquisition essentielle sur le long terme et qui dispose d’un des meilleurs taux de conversion sur la plateforme.



De plus, un travail constant d’optimisation du catalogue d’offres en lien avec les tendances et recherches des clientèles contribue aux bonnes performances commerciales de la plateforme.



Explore Grand Est, une plateforme au service des prestataires du Grand Est Les prestataires sont au cœur du projet et de nombreux services essentiels ont été déployés dès le lancement de la plateforme afin de les accompagner au mieux pour la rédaction des offres, les traductions, avec le partage de bonnes pratiques…



Des services appréciés et plébiscités lors d’une enquête menée en 2023 : la qualité et l’accompagnement au marketing des offres, l’expérience utilisateur sur le site, la promotion de la Région… Le fait de bénéficier de campagnes de communication est également une vraie valeur ajoutée.



Un engagement durable et une plateforme en constante évolution Afin de promouvoir les séjours bas carbone, des actions ont été déployées sur la plateforme comme l’intégration du widget SNCF Connect sur chaque fiche produit qui permet aux clientèles d’organiser leur déplacement vers le Grand Est en train, un partenariat avec Chargemap, leader européen de la mobilité électrique avec une communauté de plus de 1,7 millions d’utilisateurs ou encore la valorisation des mobilités douces avec la création d’un espace dédié à l’itinérance.

Ces services contribuent pleinement au développement d’un tourisme durable et responsable en Grand Est.



Afin de poursuivre la dynamique engagée, des évolutions majeures sont prévues en 2024 et de nouveaux services innovants seront développés comme la création d’un outil de monitoring du territoire, l’intégration de l’IA sur la plateforme, ou l’accompagnement des prestataires à développer leur engagement durable.



De 2021 à 2023, le projet de plateforme d’accélération à la commercialisation des offres touristiques, sportives, culturelles et oenotouristiques du Grand Est a été financé par le FEDER dans le cadre de la réponse de l’Union Européenne à la pandémie COVID-19.

Envie d’en savoir plus sur la plateforme Explore Grand Est ?

► Suivez l’actualité de la plateforme en vous abonnant à

► Fonctionnement, nouveaux services, accompagnement à la commercialisation, bilans détaillés… retrouvez l’information détaillée sur le site dédié aux professionnels du tourisme

► Ou

► Retrouvez le bilan 2023 complet et détaillé ► Suivez l’actualité de la plateforme en vous abonnant à la page LinkedIn ► Fonctionnement, nouveaux services, accompagnement à la commercialisation, bilans détaillés… retrouvez l’information détaillée sur le site dédié aux professionnels du tourisme pro.explore-grandest.com ► Ou Contactez-nous ;)

Lu 142 fois Notez

Dans la même rubrique : < > Un Retour Éblouissant : Les deux nouveaux hôtels RIU à l'Île Maurice en 2024 Le salon Mondial du Tourisme : un salon référence au carrefour des tendances !