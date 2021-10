Finlande : Club Coralia s'exporte au Pays du Père Noël vols directs de janvier à mars

Boomerang Voyages ouvrir un Club Coralia en Finlande cet hiver. Le voyagiste proposera une séjour multi activités à Saariselka, grâce à un vol direct jusqu'à Ivalo de janvier à mars depuis Paris.

Vendredi 1 Octobre 2021

Boomerang Voyages lance un Club Coralia au pays du Père Noël, dans la région d’Ivalo, en Finlande.



C’est la première fois que le concept s’installe au Nord du cercle polaire. Au programme : grand safari motoneige, pêche sous la glace, balade en chien de traîneau, en traîneau à rennes ou encore olympiades lapones !



Ivalo sera relié par vols directs de janvier à mars depuis Paris.



L'hôtel est situé en bordure du parc naturel d’Urho Kekkonen. Les vacanciers seront logés en chambre standard ou en chambre supérieure, permettant de loger jusqu’à 2 adultes et 2 enfants (de -12 ans).



Le Club Coralia propose une formule en pension complète avec accès à un buffet proposant des spécialités lapones, principalement composées de viandes de gibier et de plats internationaux, ainsi qu’un choix d’alcools et de boissons.



Il est possible d’accéder gratuitement à un observatoire permettant d’admirer les aurores boréales, une salle de gym, ainsi qu’un sauna ou encore à l’élevage de rennes voisin.

Détails du programme : Jour 1 : Arrivée à Ivalo et transfert à Saariselka, à 25 minutes de l’aéroport

Jour 2 : Grand safari de 50km (longueur de circuit rarissime !) en motoneige et pêche sous la glace sur un lac

Jour 3 : Longue balade de 6km en chiens de traîneaux

Jour 4 : Rencontre, repas et balade en traîneau avec des rennes

Jour 5 : Olympiades lapones et mini-jeux (ski en tandem, course en raquettes, lancer de lasso, construction de kota…)

Jour 6-7 : Journées libres consacrées à la détente au sein de l’hôtel et découverte de la région

Jour 8 : retour à Paris



