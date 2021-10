France - Espagne : Renfe et la SNCF vont doubler les fréquences d'ici 2022

Renfe et la SNCF vont doubler les fréquences entre la France et l'Espagne d'ici 2022.



Les deux opérateurs vont récupérer le train qui reliera Marseille avec Madrid, et qui permettra de récupérer la connexion avec Saragosse et Tarragone.



13 villes françaises dont Paris, Lyon, Marseille, Nîmes ou encore Aix-en-Provence et Narbonne seront ainsi connectées à Madrid, Barcelone, Saragosse, Tarragone, Gérone et Figueras.



Cette annonce a été faite lors de la présentation à Nîmes du plan de transport des deux opérateurs dans le cadre de la célébration du 25ème anniversaire de la coopération ferroviaire entre l'Espagne et la France. L'alliance entre Renfe et la SNCF a permis de transporter plus de 13 millions de passagers internationaux.