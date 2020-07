Gironde, Finistère, Annecy... 3 croisières originales made in France plus de 300 expériences et 50 destinations dans l’Hexagone

La start-up Tidden, basée à Nantes et immatriculée au registre des opérateurs de voyages et de séjours auprès d’Atout France, vient de lancer 3 produits croisière "exceptionnels" en France. La plateforme référence des activités partout en France réservables en quelques clics via un site internet.

Rédigé par La Rédaction le Vendredi 17 Juillet 2020

Gironde - Croisière en pinasse traditionnelle dans le Bassin d’Arcachon A bord d’une pinasse, une petite embarcation en bois à fond plat traditionnellement utilisée pour la pêche et l’ostréiculture et accompa- gnés d’un marin local, les passagers découvrent les richesses du bassin d’Arcachon de façon authentique et privilégiée.



Ici pas de tour standardi- sé, le marin est à l’écoute et répond aux attentes pour faire en sorte que la croisière soit personnalisée.



Au programme : navigation entre les parcs à huîtres, pause déjeuner sur un banc de sable, baignade, découverte de petits villages, apéritif au bord de l’eau...



Tarifs : de 275 € la croisière privée de 2h à 650 € la journée

La pinasse traditionnelle peut accueillir jusqu’à 12 personnes à son bord

Finistère - Navigation à l’ancienne dans l’Archipel des Glénan Les passionnés de voile seront séduits. A bord d’un vieux gréement et aux côtés d’un équipage composé de marins professionnels de la ma- rine marchande, les passagers rejoignent le célèbre archipel des Glénan.



Arrivés dans les eaux cristallines de ces îles surnommées les « caraïbes bretonnes », ils participent aux manoeuvres (conduite à la barre, envoi des voiles, navigation électronique...) de cet ancien chalutier en bois de 22 mètres de long. La croisière d’une journée prévoit un déjeuner à bord ou sur terre, balades, plage et baignade.



Tarif de la croisière : 59 € / adulte et 40 € / enfant

Il ne comprend pas le pique-nique pour le déjeuner

Haute-Savoie - Balade « Découverte et Apéritif » en bateau terrasse sur le Lac d’Annecy



Le pilote termine par un endroit privilégié pour une pause baignade dans les eaux cristallines avant de déguster un apéritif en admirant les plus belles villas et les petits villages de caractère. Une balade d’exception entre découverte et détente au coeur de l’un des plus beaux lacs d’Europe.



Tarif : à partir de 240 € la balade privée de 1H30 pour un groupe de 1 à 4 pers.

Le « bateau terrasse » peut accueillir jusqu’à 12 passagers.





