Giverny à bicyclette en amoureux

A moins d'une heure de Paris et au départ de la gare de Vernon-Giverny, évadez-vous en vélo électrique vers le berceau de l’impressionnisme !



Empruntez nos itinéraires bucoliques en bords de Seine et découvrez Giverny : un village de 600 âmes au charme inouï avec ses dédales de ruelles, galeries d’arts, cafés, échoppes et ateliers d’artistes.



Visite des jardins de Claude Monet, avec son célèbre pont japonais, sa maison rose et verte et ses innombrables fleurs.



Dîner raffiné et nuitée en hôtel*** ou maison d’hôtes de charme.



Le lendemain matin, poursuivez votre découverte des environs grâce à notre guide « Explorez les environs » fourni lors de votre réservation.



Ressourçant !