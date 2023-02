Appli mobile TourMaG



Grande-Bretagne 2023 : Une fantastique destination culturelle

Envoyer à un ami Partager cet article

Des milliers d’années d’une histoire riche et dense et une nature généreuse ont légué à la Grande-Bretagne un fabuleux patrimoine architectural et certains des sites les plus emblématiques de la planète. Du monument mégalithique Stonehenge aux Jardins botaniques royaux de Kew au sud de Londres, des paysages miniers du Pays de Galles et des Cornouailles à New Lanark petite ville du XVIIIe siècle situé dans la splendide campagne écossaise... 25 sites britanniques figurent au patrimoine mondial de l’Unesco. Et que dire des musées et des galeries d’art et de design, sinon qu’ils reflètent la richesse culturelle du pays.

Rédigé par Michèle SANI le Lundi 27 Février 2023

En Angleterre, la nation la plus étendue de Grande-Bretagne les visiteurs verront certains des sites et des musées les plus prestigieux du monde. Édimbourg et Glasgow, villes à la fois historiques et trépidantes et la beauté singulière des Highlands et des îles font de l’Ecosse une destination à nulles autres pareilles. Terre de légendes celtiques et de paysages à couper le souffle, le Pays de Galles regorge de sites naturels et historiques à visiter.



À savoir : les entrées des musées nationaux britanniques, dont les plus prestigieux, sont gratuits.



Voici, parmi beaucoup d’autres, quelques idées d’escapades en Grande-Bretagne et de nouveautés programmées en 2023 qui séduiront les amateurs d’art, d’histoire et de culture

Londres, de la Pierre de Rosette à Coco Chanel Tour de Londres, le palais et l’abbaye de Westminster dans l’actualité avec le Couronnement prochain de sa Majesté Charles III.



Beaucoup de musées anglais se décrivent au superlatif. Ainsi, le British Museum est le plus visité. Avec ses plus de 7 millions d’objets et son incroyable collection sur l’Egypte – dont la Pierre de Rosette - il est même considéré comme le plus important musée du monde.



Au bord de la Tamise, connu pour son histoire maritime c’est le quartier de Greenwich aux nombreux musées dont l’un des plus grands musées maritimes au monde, le National Maritime Museum. À voir aussi l'Cutty Sark. Construit en Ecosse en 1869, dédié au commerce du thé entre Londres et la Chine au XIXe siècle il fut l’un des navires les plus rapides et convoités de sa génération. Amarré dans le port de Greenwich il est aujourd’hui transformé en musée.



La National Gallery aux quelques 2 300 peintures datées de 1250 à 1900 est le musée d’art le plus important de Grande-Bretagne. Au rang des artistes citons, entre de nombreux autres, William Turner, Rembrandt, Van Gogh, Vermeer, Rubens, Cézanne, Manet etc.

Au bord de la Tamise, le Tate Modern est « le » musée d’art contemporain et moderne de Londres. On y admire les œuvres de Dali, Modigliani, Picasso, Toulouse Lautrec ou Bacon. Nouveau en 2023 : l’exposition Women in revolt. Première du genre elle est le fruit d’une enquête majeure sur le travail de plus de 100 femmes artistes travaillant au Royaume-Uni de 1970 à 1990.

Le Victoria & Albert Museum (le V&A) dans le quartier de Kensington est l’un des plus grands musées d’Europe spécialisés dans la sculpture et les arts décoratifs. On y trouve de nombreux bijoux, mobiliers, poteries, objets en cristal, des robes et vêtements. Nouveau en 2023 : la toute première grande exposition britannique consacrée au maître de la Renaissance, Gabrielle Chanel : Fashion Manifesto ».



Un parc de 120 hectares, une incroyable collection de plantes, d’arbres et de fleurs venant du monde entier et de magnifiques serres victoriennes font de Kew Gardens l’un des plus vastes et des plus beaux jardins botaniques du monde.

Le saviez-vous ? Londres compte plus de 8 millions d’habitants de 270 nationalités parlant 300 langues ! Londres est à elle seule un voyage dans le temps avec ses près de 240 musées et ses monuments emblématiques. Cinq d’entre eux figurent au Patrimoine mondial de l’Unesco dont l’imposante, ledans l’actualité avec le Couronnement prochain de sa Majesté Charles III.Beaucoup de musées anglais se décrivent au superlatif. Ainsi, leest le plus visité. Avec ses plus de 7 millions d’objets et son incroyable collection sur l’Egypte – dont la Pierre de Rosette - il est même considéré comme le plus important musée du monde.Au bord de la Tamise, connu pour son histoire maritime c’est le quartier deaux nombreux musées dont l’un des plus grands musées maritimes au monde, le. À voir aussi l' Old Royal Naval College , un bâtiment imposant construit à l'origine comme un hôpital royal pour les marins et le. Construit en Ecosse en 1869, dédié au commerce du thé entre Londres et la Chine au XIXe siècle il fut l’un des navires les plus rapides et convoités de sa génération. Amarré dans le port de Greenwich il est aujourd’hui transformé en musée.Laaux quelques 2 300 peintures datées de 1250 à 1900 est le musée d’art le plus important de Grande-Bretagne. Au rang des artistes citons, entre de nombreux autres, William Turner, Rembrandt, Van Gogh, Vermeer, Rubens, Cézanne, Manet etc.Au bord de la Tamise, leest « le » musée d’art contemporain et moderne de Londres. On y admire les œuvres de Dali, Modigliani, Picasso, Toulouse Lautrec ou Bacon.: l’exposition. Première du genre elle est le fruit d’une enquête majeure sur le travail de plus de 100 femmes artistes travaillant au Royaume-Uni de 1970 à 1990.(le V&A) dans le quartier de Kensington est l’un des plus grands musées d’Europe spécialisés dans la sculpture et les arts décoratifs. On y trouve de nombreux bijoux, mobiliers, poteries, objets en cristal, des robes et vêtements.: la toute première grande exposition britannique consacrée au maître de la Renaissance, Donatello et la première exposition britannique consacrée à l'œuvre de la couturière française "Coco" Chanel avec «».Un parc de 120 hectares, une incroyable collection de plantes, d’arbres et de fleurs venant du monde entier et de magnifiques serres victoriennes font del’un des plus vastes et des plus beaux jardins botaniques du monde.Londres compte plus de 8 millions d’habitants de 270 nationalités parlant 300 langues !

À travers l’Angleterre, du mur d’Hadrien au « geotour » de l’art Oxford constitue une belle escapade depuis Londres distante d’une centaine de kilomètres. La ville s’articule autour de sa prestigieuse université fondée au XIIe siècle. La visiter c’est marcher sur les pas de l’intelligentsia britannique. 2023 marque le 125e anniversaire de Lewis Carrol l’auteur d’Alice au Pays des Merveilles. À faire , une balade sur les traces d’Alice dont l’auteur enseignait la logique au Christ Church College ou, dans un autre style, une visite guidée « Harry Potter » en découvrant ses lieux de tournage. À découvrir : les collections époustouflantes de l’Ashmolean Museum. Inauguré en 1683 il est le deuxième plus ancien musée universitaire du monde (après Bâle en Suisse) et expose des objets et des œuvres venus de toute la planète.



Porte d'entrée du nord de l'Angleterre et ancienne plaque tournante de l’industrie et du transport maritime À découvrir : ses entrepôts aménagés qui en font une destination complète en matière de créativité, de culture et... de gastronomie. Le musée de Manchester rouvrait ce 18 février 2023 après d’importants travaux de transformation. Nouveau : l’exposition inaugurale dédiée à la fabuleuse collection égyptienne Golden Mummies of Egypt mettant en vedette plus de 100 objets dont huit momies dorées.



Au sud-est de l’Angleterre, sur les côtes de l’Essex, du Kent et du Sussex England’s Creative Coast donne l’occasion d’admirer des œuvres originales installées en plein air. Avec cet inédit : un Geocaching artistique (chasse au trésor activée par GPS). Les voyageurs pourront jouer en découvrant des œuvres d’art et en collectant des récompenses et des trésors cachés.



Sur la route de l’Ecosse le Mur d'Hadrien, l'ancienne barrière défensive romaine construite par l’empereur Hadrien au 2e siècle ap. J.-C. est une étape incontournable : 117 kilomètres de murs de pierre et de terre, de garnisons, de tours et de châteaux forts séparent le pays de la mer du Nord à la mer d’Irlande. Ils font de ce vestige une vraie merveille historique.



À l’extrémité occidentale de l’Angleterre les Cornouailles sont célèbres pour leurs côtes escarpées et sauvages, leurs charmants villages, leurs jardins parmi les plus pittoresques du pays. La région mérite aussi le détour pour ses vestiges miniers inscrits au Patrimoine mondial de l’Unesco. Ils racontent la longue et prolifique expansion des industries associées à l’exploitation minière qui, de 1700 à 1914 ont dominé la production mondiale du cuivre et de l’étain.



Dans le sud de l’Angleterre le grand monument circulaire mégalithique Stonehenge est le principal sanctuaire préhistorique d’Angleterre et l’un des plus troublants au monde. Classé au Patrimoine mondial de l’Unesco ce lieu est aussi synonyme de célébration du solstice d’été quand les foules affluent pour voir le soleil se lever derrière la célèbre Heel Stone. Entre culture et nature, la célèbre ville universitaireconstitue une belle escapade depuis Londres distante d’une centaine de kilomètres. La ville s’articule autour de sa prestigieuse université fondée au XIIe siècle. La visiter c’est marcher sur les pas de l’intelligentsia britannique. 2023 marque lel’auteur d’, une balade sur les traces d’Alice dont l’auteur enseignait la logique au Christ Church College ou, dans un autre style, une visite guidée «» en découvrant ses lieux de tournage.: les collections époustouflantes de l’. Inauguré en 1683 il est le deuxième plus ancien musée universitaire du monde (après Bâle en Suisse) et expose des objets et des œuvres venus de toute la planète.Porte d'entrée du nord de l'Angleterre et ancienne plaque tournante de l’industrie et du transport maritime Manchester se transforme.: ses entrepôts aménagés qui en font une destination complète en matière de créativité, de culture et... de gastronomie.rouvrait ce 18 février 2023 après d’importants travaux de transformation.: l’exposition inaugurale dédiée à la fabuleuse collection égyptiennemettant en vedette plus de 100 objets dont huit momies dorées.Au sud-est de l’Angleterre, sur les côtes de l’Essex, du Kent et du Sussexdonne l’occasion d’admirer des œuvres originales installées en plein air. Avec cet inédit : un Geocaching artistique (chasse au trésor activée par GPS). Les voyageurs pourront jouer en découvrant des œuvres d’art et en collectant des récompenses et des trésors cachés.Sur la route de l’Ecosse, l'ancienne barrière défensive romaine construite par l’empereur Hadrien au 2e siècle ap. J.-C. est une étape incontournable : 117 kilomètres de murs de pierre et de terre, de garnisons, de tours et de châteaux forts séparent le pays de la mer du Nord à la mer d’Irlande. Ils font de ce vestige une vraie merveille historique.À l’extrémité occidentale de l’Angleterre lessont célèbres pour leurs côtes escarpées et sauvages, leurs charmants villages, leurs jardins parmi les plus pittoresques du pays. La région mérite aussi le détour pour sesinscrits au Patrimoine mondial de l’Unesco. Ils racontent la longue et prolifique expansion des industries associées à l’exploitation minière qui, de 1700 à 1914 ont dominé la production mondiale du cuivre et de l’étain.Dans le sud de l’Angleterre le grand monument circulaire mégalithiqueest le principal sanctuaire préhistorique d’Angleterre et l’un des plus troublants au monde. Classé au Patrimoine mondial de l’Unesco ce lieu est aussi synonyme de célébration du solstice d’été quand les foules affluent pour voir le soleil se lever derrière la célèbre Heel Stone.

Le Pays de Galles, des mines de charbon aux jardins fleuris l’aqueduc et le canal de Pontcysyllte et le paysage industriel de Blaenavon -, racontent le Pays de Galles à travers l’art, l‘histoire, et la nature.



C’est le pays qui s’honore d’avoir la plus grande concentration de châteaux au monde dont quatre bâtis par Edouard 1er roi d’Angleterre (1272 – 1307) lors de son invasion du Pays de Galles : Harlech,



Situé sur le site industriel de Blaenavon, dans les vallées qui entourent la capitale Cardiff, le Musée National du Charbon « Big Pit » reste l’exceptionnel témoin de l’importance internationale du Pays de Galles dans la production de charbon. La machine d’extraction, les bâtiments autour de la mine et les galeries souterraines reste semblables à ce qu’ils étaient au moment de l’arrêt de la production en 1980. (Visites guidées par d’anciens mineurs).



l'aqueduc de Pontcysyllte est une merveille de l'ingénierie du XIXe siècle.



Quant aux parcs et jardins Gallois, jouissant d’un climat doux grâce au Gulf Stream, ils sont de toute beauté. En exemple,



Autre particularité galloise : les trains à vapeur et les chemins de fer à voie étroite. Utilisés autrefois pour le transport d’ardoises, aujourd’hui réhabilités, ils offrent une façon agréable et pittoresque de découvrir les paysages. Sept musées nationaux gratuits et quatre sites inscrits au Patrimoine mondial de l’Unesco - les châteaux et les remparts du roi Édouard Ier -, racontent le Pays de Galles à travers l’art, l‘histoire, et la nature.C’est le pays qui s’honore d’avoir la plus grande concentration de châteaux au monde dont quatre bâtis par Edouard 1er roi d’Angleterre (1272 – 1307) lors de son invasion du Pays de Galles : Conwy Caernarfon et Beaumaris , tous extrêmement bien conservés. Les villes fortifiées voisines de Conwy et Caernarfon figurent également sur la liste de l'Unesco.Situé sur le site industriel de, dans les vallées qui entourent la capitale Cardiff, lereste l’exceptionnel témoin de l’importance internationale du Pays de Galles dans la production de charbon. La machine d’extraction, les bâtiments autour de la mine et les galeries souterraines reste semblables à ce qu’ils étaient au moment de l’arrêt de la production en 1980. (Visites guidées par d’anciens mineurs). Le Paysage d'Ardoise du Nord-Ouest du Pays de Galles, se compose de six sites distincts comprenant d'anciennes carrières, des lignes de chemin de fer, des moulins et de grands manoirs construits par des propriétaires terriens, tous vestiges de l'industrie de l'ardoise galloise. Avec ses 19 arches métalliques symétriques soutenues par des piliers de maçonnerie hauts et minces,est une merveille de l'ingénierie du XIXe siècle.Quant aux parcs et jardins Gallois, jouissant d’un climat doux grâce au Gulf Stream, ils sont de toute beauté. En exemple, Bodnant Garden l’un des plus beaux jardins du Royaume-Uni.Autre particularité galloise : leset les chemins de fer à voie étroite. Utilisés autrefois pour le transport d’ardoises, aujourd’hui réhabilités, ils offrent une façon agréable et pittoresque de découvrir les paysages.

L’Ecosse, du Tartan aux danseuses de Degas Édimbourg réunit tous les charmes de l’Écosse. La « vieille ville » dominée par sa forteresse a conservé son enchevêtrement de rues médiévales et la « nouvelle ville », est restée bien fidèle au style géorgien néoclassique datant du 18ème siècle. Ces deux visages apportent un caractère unique à cette ville classée au Patrimoine mondial de l’Unesco.



Résidence royale pendant des centaines d’années, le National Museum of Scotland ouvrait de nouvelles galeries. Sciences, technologie mais aussi Arts-Déco, mode, design... D’une sculpture en verre de Picasso au costume Harris Tweed de Vivienne Westwood en passant par Dolly premier mammifère cloné de l’histoire, ce musée surprend par son éclectisme.



Bien ancrée dans la modernité Glasgow est une escapade urbaine de choix pour les amateurs de culture contemporaine... Elle compte une vingtaine de musées et galeries dont le Kelvingrove Art Gallery l’un des plus importants du pays et la célèbre Collection Burrell qui rouvre après d’importants travaux. Patron d’une compagnie maritime prospère sir William Burrell (1861-1958) passa sa très longue vie à collectionner près de 8 000 objets dans tous les domaines artistiques avant de les léguer à la ville en 1944. Et cela va des antiquités égyptiennes et grecques, aux œuvres de Géricault, Rembrandt, Dûrel, Cézanne Courbet, Manet... auxquelles s’ajoutent, entre bien d’autres, une importante série de danseuses de Degas et de nombreuses sculptures de Rodin...



Ancienne plaque tournante de l’industrie textile et de la construction navale Dundee est devenue un centre de design et de créativité de pointe classé ville Unesco du Design. C’est ici qu’en 2018 le premier musée V&A ouvrait hors de Londres. Il présente l’histoire méconnue de l’exceptionnel patrimoine écossais en matière de design. Nouveau en 2023 : une exposition dédiée au Tartan qui porte un regard nouveau sur l’histoire de ce motif unique.



L’usine de filage de coton de Lanark restée en activité près de deux siècles (1785 – 1968) était considérée comme la plus grande infrastructure industrielle du monde. Au début du XIXe siècle le philanthrope et utopiste Robert Owen y établit une société industrielle modèle. La destruction du village fut évitée grâce au New Lanark Conservation Trust une organisation qui œuvra dès 1974 pour le restaurer et le régénérer. Les imposantes usines de coton, les logements spacieux et bien conçus et l'école attestent encore aujourd'hui de l'humanisme d'Owen. L’aspect actuel du village classé au Patrimoine mondial de l’Unesco est très similaire à ce qu’il était au début du XIXe siècle



A savoir : à un peu plus d’une heure de route de Glasgow Loch Lomond est une région désignée parc national pour sa grande beauté, donne un aperçu des Highlands, cette vaste région du Nord-Ouest écossais qui émerveille par ses landes à perte de vue, ses montagnes, ses châteaux, ses lacs immenses et ses petites routes. Capitale depuis le XVe siècleréunit tous les charmes de l’Écosse. La « vieille ville » dominée par sa forteresse a conservé son enchevêtrement de rues médiévales et la « nouvelle ville », est restée bien fidèle au style géorgien néoclassique datant du 18ème siècle. Ces deux visages apportent un caractère unique à cette ville classée au Patrimoine mondial de l’Unesco.Résidence royale pendant des centaines d’années, le château d’Édimbourg domine la ville depuis le sommet d’un ancien volcan. On y voit les plus anciens bijoux de la couronne. A l’occasion de son 150e anniversaire (été 2016) leouvrait de nouvelles galeries. Sciences, technologie mais aussi Arts-Déco, mode, design... D’une sculpture en verre de Picasso au costume Harris Tweed de Vivienne Westwood en passant par Dolly premier mammifère cloné de l’histoire, ce musée surprend par son éclectisme.Bien ancrée dans la modernitéest une escapade urbaine de choix pour les amateurs de culture contemporaine... Elle compte une vingtaine de musées et galeries dont lel’un des plus importants du pays et la célèbrequi rouvre après d’importants travaux. Patron d’une compagnie maritime prospère sir William Burrell (1861-1958) passa sa très longue vie à collectionner près de 8 000 objets dans tous les domaines artistiques avant de les léguer à la ville en 1944. Et cela va des antiquités égyptiennes et grecques, aux œuvres de... auxquelles s’ajoutent, entre bien d’autres, une importante série de...Ancienne plaque tournante de l’industrie textile et de la construction navaleest devenue un centre de design et de créativité de pointe classé. C’est ici qu’en 2018 le premier musée V&A ouvrait hors de Londres. Il présente l’histoire méconnue de l’exceptionnel patrimoine écossais en matière de design.: une exposition dédiée au Tartan qui porte un regard nouveau sur l’histoire de ce motif unique.L’usine de filage de coton derestée en activité près de deux siècles (1785 – 1968) était considérée comme la plus grande infrastructure industrielle du monde. Au début du XIXe siècle le philanthrope et utopiste Robert Owen y établit une société industrielle modèle. La destruction du village fut évitée grâce auune organisation qui œuvra dès 1974 pour le restaurer et le régénérer. Les imposantes usines de coton, les logements spacieux et bien conçus et l'école attestent encore aujourd'hui de l'humanisme d'Owen. L’aspect actuel du village classé au Patrimoine mondial de l’Unesco est très similaire à ce qu’il était au début du XIXe siècle: à un peu plus d’une heure de route de Glasgowest une région désignée parc national pour sa grande beauté, donne un aperçu des Highlands, cette vaste région du Nord-Ouest écossais qui émerveille par ses landes à perte de vue, ses montagnes, ses châteaux, ses lacs immenses et ses petites routes.

Contacter VisitBritain Cécile Laburthe

Responsable B2B, VisitBritain

cecile.laburthe@visitbritain.org



Site web :



Responsable B2B, VisitBritainSite web : www.visitbritain.com

Lu 187 fois Notez

Dans la même rubrique : < > Grande-Bretagne 2023 : un couronnement historique La Grande-Bretagne : de l’Eurovision à la Celtic Connection, la musique sous toutes ses formes